Ukrainalaisjoukkue kriisissä – sponsori potkittiin ulos maasta

Ukrainan esports-ala on kriisissä ison sponsorin jouduttua pakotelistalle.

Danil ”Dedi” Ishutin on yksi Ukrainan kaikkien aikojen menestyneimpiä kilpapelaajia. Hän perusti muutama vuosi sitten B8 Esportsin, joka on nyt pahoissa talousvaikeuksissa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vahvisti 10. maaliskuuta Ukrainan asettavan pakotteita yli 280 yhtiölle ja 120 henkilölle, jotka olivat vedonlyöntiin liittyen tukeneet rahallisesti Venäjää.

Yksi pakotteiden kohteeksi joutunut ja siksi liiketoimintalupansa Ukrainassa menettänyt yhtiöistä on Kyprokselle rekisteröity vedonlyöntiyhtiö Parimatch, joka kiistää rahoittaneensa Venäjää. Parimatch poistui Venäjältä pian sodan alettua, minkä lisäksi se on tukenut Ukrainaa kahdella miljoonalla dollarilla.

Parimatch on pyytänyt päätöksen uudelleenkäsittelyä, mutta on samalla ajanut toimintansa alas Ukrainassa. Yhtiö selvittää nyt, miten se saisi palautettua asiakkaiden rahat ja irtisanottua yhteistyösopimukset. Parimatchilla oli Ukrainassa 2000 työntekijää.

Dexerto uutisoi Parimatchin alasajon Ukrainassa vaikuttavan merkittävästi maan esports-taloustilanteeseen.

– Liiketoiminnan näkökulmasta ukrainalainen esports on melkein kuollut sodan vuoksi. Se on täysin kuollut ilman vedonlyöntiyhtiöitä. Poikkeuksena Na’Vi, koska se on lyönyt läpi kansainvälisille markkinoille, sisällöntuottaja ja CS-asiantuntija Oleksandr ”petr1k” Petryk kommentoi tilannetta Dexertolle.

Samaa viestiä välittää ukrainalainen Dota 2 -legenda ja vuoden 2011 maailmanmestari Danil ”Dendi” Ishutin, joka pyörittää nykyisin B8 Esports -organisaatiota.

B8 ilmoitti yhteistyösopimuksestaan Parimatchin kanssa vain päiviä ennen Zelenskyin uutispommia. B8:lla on nyt edessä taloudellisesti vaikeat ajat, sillä Parimatch oli rahallisesti erittäin tärkeä kumppani. Ishutinin mukaan on mahdollista, että B8 joutuu jopa lopettamaan toimintansa, jos ratkaisua ei löydy piakkoin.

B8 siirsi vuodenvaihteessa Dota-joukkueensa Ukrainasta Pohjois-Amerikkaan. Dotan lisäksi organisaatio kilpailee Valorantissa ja Counter-Strikessa.

Lue lisää: Pelaamisen mega­nimellä tukala tilanne: Osake sulanut puolessa vuodessa 96 prosenttia

Parimatch on vielä mukana esportsissa, sillä päätös koskettaa vain sen Ukrainassa toimivaa tytäryhtiötä. Parimatchin logo on kadonnut B8:n lisäksi 00Nationin somesta, mutta vedonlyöntiyhtiö on yhä Team Secretin sponsorilistalla.

Urheiluseuroista Parimatchin logo koristaa Daily Mailin mukaan muun muassa Chelsean ja Newcastlen paitoja. Lehden mukaan Chelseassa mietitään yhteistyön päättämistä.

Tällä hetkellä koko esports-alaa ravistelee vakava talouskriisi, jonka seurauksena useampi iso nimi on joutunut leikkaamaan kuluja eli ensisijaisesti irtisanomaan työntekijöitä.