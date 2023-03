The Sims saa kilpailijan syksyllä – tältä näyttää Life by You

Life by You lupaa muun muassa kattavan tuen fanien tekemille lisäyksille eli modeille.

EA:n suosittu elämäsimulaatiopeli The Sims saa tänä syksynä uuden kilpailijan, kun Paradox Interactive julkaisee Life by Youn.

Paradox Interactive lupaa avoimen maailman peliä, jota pelaajaa pääsee koluamaan vapaasti. Kaupungin ja maaseudun lisäksi aikaa voi viettää ainakin meren äärellä. Trailerin mukaan kaikki pelimaailmassa olemassa olevat hahmot ovat ohjattavissa.

Simsin tavoin pelistä löytyy kattavat työkalut ja ominaisuudet niin hahmojen kuin rakennusten muokkaamista ajatellen. Niiden lisäksi pelaajat voivat luoda omia rakennuksia, kenttiä, työ- ja uravaihtoehtoja sekä jopa tehtäviä. Tekijät lupaavat tukea laajalti fanien lisäyksiä eli tutummin modeja.

Life by You muistuttaa varsinkin valikoiltaan hyvin paljon The Simsiä. Siihen on saattanut vaikuttaa Paradox Tectonicin toimitusjohtaja Rob Humble, joka on The Simsin entinen vastaava tuottaja. Sen sijaan Simsistä poiketen hahmot keskustelevat pelissä englanniksi.

Somen ensireaktiot pelistä ovat olleet vaihtelevat. Twitterissä moni on ollut innoissaan Sims-kilpailijasta, mutta grafiikat ja yleisilme ovat aiheuttaneet myös pettymyksiä. Kommenteissa on tosin muistutettu pelin olevan vielä kaukana täysin valmiista.

Life by You ilmestyy 12. syyskuuta pc:lle, mutta se julkaistaan early accessina eli kesken kehityksen. Mahdollisista konsoliversioista ei ole toistaiseksi tietoa.

