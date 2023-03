Strategiapeli hyödyntää Warhammer 40,000 -miniatyyripelin rikasta maailmaa.

Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War on vuoropohjainen strategiapeli.

Epic Games jakaa rajoitetun aikaa ilmaiseksi pc:lle strategiapeliä Warhammer 40,000: Gladius - Relics of Waria.

Peli hyödyntää kaukaiseen tulevaisuuteen sijoittuvan Warhammer 40,000 -miniatyyripelin rikasta scifi-maailmaa. Se kuuluu niin kutsuttuun 4X-strategiagenreen (eXplore, eXpand, eXploit, eXterminate eli tutki, laajenna, hyödynnä, tuhoa).

Pelissä valitaan yksi neljästä rodusta, jota ohjataan sodassa. Valittavissa ovat ihmiset (astra militarum), superihmiset (space marines), örkit (orks) tai ikivanha muukalaisrotu (necrons). Jokaiselle rodulla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa.

Joukoista huolehtiminen, niiden liikuttaminen ja tietenkin taisteleminen tapahtuvat vuoropohjaisesti. Tarinavetoisen yksinpelikampanjan lisäksi pelissä on verkkomoninpeli.

Steam-käyttäjien tuomio pelistä on erittäin myönteinen. Arvioita on jätetty lähes 5500. Metacriticissä peli on saanut pelaajilta 7,4/10 pistettä ja kriitikoilta 7,1.

Normaalisti yli 30 euroa maksavan pelin saa omakseen, kunhan sen lunastaa ennen torstai-iltaa 23.3. kello 18 Suomen aikaa. Lunastaminen edellyttää Epic-tilin luomista ja asiakasohjelmiston asentamista, mutta molemmat ovat ilmaisia.