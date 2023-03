Suomalaisfirma palkkasi Pedro Pascalin mainoskampanjan tähdeksi.

Suomalaisen pelifirman Metacoren uusinta markkinointikampanjaa tähdittää Hollywoodin ja internetin tämän hetken kuumin nimi Pedro Pascal.

47-vuotias Pascal on ollut alkuvuonna huomion keskipisteenä HBO:n megasuositun The Last of Us -sarjan myötä. Hän näyttelee myös pääosaa suositussa The Mandalorian -sarjassa, jonka kolmas kausi alkoi maaliskuun alussa.

Metacorelta ilmestyi viime vuonna Merge Mansion -mobiilipeli, joka saa pian suuren päivityksen. Sitä markkinoidaan Pascalin tähdittämällä kampanjalla, jonka ensimmäistä videota on katsottu YouTubessa jo yli seitsemän miljoonaa kertaa.

Lue lisää: Pedro Pascal nousi seksisymboliksi nelikymppisenä ja sai kahdella sanalla fanit hurmioon – tästä miehestä puhuvat nyt kaikki

Mainoksessa Pascal esittää etsivää, joka yrittää selvittää, mitä pelin pääpaikalla eli Boultonin perheen kartanolla on tapahtunut. Mainosvideoita on kuvattu yhteensä kolme, mutta kaikkia ei ole vielä julkaistu.

Mobilegamer.bizin haastattelussa Metacoren operatiivinen johtaja Tapio Tuomola avaa kampanjan taustoja. Nimekkään näyttelijän palkkauksella haluttiin saavuttaa mahdollisimman laajalti erilaisia kohderyhmiä.

– Monet Merge Mansionin pelaajista ovat millenniaalinaisia, jotka eivät välttämättä pidä itseään pelaajina tai seuraa aktiivisesti alan medioita tai foorumeita. Joten emme myöskään voi luottaa perinteisiin pelimarkkinointimenetelmiin, Tuomola kommentoi Mobilegamer.bizille.

Pascal ei ole ensimmäinen näyttelijätähti, jonka kanssa Metacore tekee yhteistyötä Edellisen kampanjan tähti oli Oscar-palkittu Kathy Bates.

Merge Mansion on mobiilipeli, jonka yksi avain pelimekaniikoista on tavaroiden yhdistäminen. Pelissä pelaaja kunnostaa Boultonin perheen kartanoa, jonka omistaa Ursula-mummo. Pelin edetessä mummon salaisuudet alkavat hiljalleen avautua.

Metacoren vuonna 2020 julkaisemalla pelillä on yhtiön mukaan yli kaksi miljoonaa pelaajaa päivittäin. Peliä on ladattu yli 40 miljoonaa kertaa.

Kovat latausmäärät eivät ole vielä näkyneet rahallisina voittoina. Helsinkiläisyhtiön vuoden 2021 liikevaihto oli 57,8 miljoonaa euroa, mutta tappiota tuli 65,1 miljoonaa euroa.

Metacore sai keväällä 2021 peräti 150 miljoonan euron lainan Supercelliltä. Mobilegamer.bizin haastattelussa Tuomola vahvisti Metacoren julkaisevan uuden pelin tänä vuonna.