Vanhempien erottua teinipoika pelasi pimeässä huoneessa jopa 10 tuntia päivässä – Mathieusta, 22, tuli maailman paras

Mathieu "ZywOo" Herbaut haki lohtua peleistä, kun vanhemmat erosivat ja elämä muuttui kertaheitolla

Mathieu ”ZywOo” Herbaut on yksi kaikkien aikojen lahjakkaimmista ja menestyneimmistä CS-pelaajista.

Ranskalainen Counter-Strike-tähti Mathieu ”ZywOo” Herbaut tähdittää Guccin uutta lyhytdokumenttia, jossa pelaaja avaa yksityiselämäänsä aiemmin näkemättömällä tavalla.

Dokumentissa Herbaut kertoo vanhempiensa eronneen, kun isä jäi kiinni pettämisestä. Herbautin äiti Nathalie Fontaine muutti välittömästi lasten kanssa oman äitinsä luokse, missä alkoi uusi elämä.

Ero jätti ison jäljen esiteini-ikäiseen Herbautiin. Fontaine kertoo dokumentilla poikansa itkeneen eron takia kuukausia. Hän kuvailee poikansa olleen tuohon aikaan hyvin vihainen.

– Se oli se hetki, kun aloin pelata enemmän, koska halusin unohtaa tapahtuneen. Pelasin jopa 10 tuntia päivässä. Kun tulin koulusta kotiin, niin pelasin. Viikonloppuna ja juhlapyhinä pelasin päivät pitkät. Se (pelaaminen) oli eräänlainen pakopaikka minulle. Minusta tuli hiljaisempi ja ujompi, Herbaut muistelee dokumentissa.

Herbaut pakeni arjen murheita ja ikäviä ajatuksia pelimaailmaan.

Pelaajan äidin mukaan pelit ovat olleet aina osa Herbautin elämää. Ensikosketus peleihin tuli äidin sylissä, kun Herbaut seurasi ohjain kädessä äitinsä pelaamista.

Herbaut tutustui suosittuun räiskintäpeliin CS:ään pari vuotta vanhemman isoveljensä kautta. CS:n pelaamisen hän aloitti 7-vuotiaana.

Teini-iässä pelaaminen oli jo merkittävä osa Herbautin identiteettiä. Pelitunteja saattoi kertyä kuukaudessa jopa 200, vaikka hän kävi tunnollisesti koulua hyvin arvosanoin.

– Kuun lopussa minulla saattoi olla jopa 400 ottelua pelattuna. Minusta tuntui silloin todella hyvältä, Herbaut kertoo kameralle.

Pelitunnit kannattivat, sillä jo 15-vuotiaana Herbaut oli Ranskan näkyvin CS-lupaus. Kyselyitä tuli maan parhailta joukkueilta asti, mutta äitinsä mieliksi pelaaja kävi lukion loppuun ennen ammattilaisuransa aloittamista.

6. lokakuuta 2018 oli päivä, jolloin Herbaut teki sopimuksen ranskalaisen suurorganisaation Team Vitalityn kanssa. Herbautista tehtiin välittömästi joukkueen ykköstähti. Hänen ensimmäinen vuotensa ammattilaistasolla jäi historiaan.

Vasta 18-vuotias pelaaja johdatti Team Vitalityn kolmeen suureen turnausvoittoon, ja pokkasi MVP:tä eli turnauksen paras pelaaja -palkintoa. Kaiken kukkuraksi HLTV.org valitsi hänet vuoden 2019 parhaaksi pelaajaksi.

Myös vuonna 2020 Herbaut palkittiin maailman parhaana. Vuosina 2021–22 hänen oli tyytyminen toiseen sijaan, kun Aleksandr ”s1mple” Kostyliev kiilasi edelle. Herbaut on voittanut urallaan jo kaiken mahdollisen paitsi major-arvoturnauksen.

Nykyisin koko perhe eli isoäiti, äiti, isoveli ja tyttöystävä seuraavat ylpeydellä Herbautin uraa. Äiti kertoo dokumentissa katsovansa nykyisin kaikki poikansa ottelut kellonajasta riippumatta.

– Kaikki mitä teen, on äitiäni varten. Tämä on menestystarina, josta äitini voi olla ylpeä. Haluan aina saada (perheeni) hymyilemään, kun se on mahdollista, kuuluu yksi Herbautin viimeisistä kommenteista videolla.