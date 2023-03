Naispelaajan video pilkasta ja uhkailusta leviää – ”Tätä naisten täytyy sietää”

Twitch-striimaajan jakamat videot ovat karua katsottavaa.

Valorant on suosittu verkkoräiskintäpeli, jossa häirintä on yleinen ongelma. Siitä kärsivät niin miehet kuin naiset.

Twitch-striimaaja daphswrld on ladannut Twitteriin videoita, jotka ovat levinneet laajalti hänen seuraajamääränsä (2590) huomioiden.

Videoilla striimaaja esittelee pelikokemustaan naisena Valorantissa. Hän kirjoittaa pelanneensa videoilla yksin, jolloin peli valitsee sattumanvaraisesti suurin piirtein samantasoiset tiimikaverit. Yhteensä kolme minuuttia kestävillä videoilla nainen joutuu silmätikuksi puhtaasti sukupuolensa perusteella.

Ensimmäinen kommentti tulee jo hahmojen valintavaiheessa, kun nainen ilmoittaa ettei halua valita duelist-luokan hahmoa muiden tavoin. Tähän eräs kanssapelaajista vastaa käskien naista ”pitämään turpansa kiinni, koska ketään ei kiinnosta”.

Sama pelaaja jatkaa käskien naista tiskaamaan tiskit, koska se on hänen mielestään naisten homma. Myöhemmin pelissä hän heittää naiselle useita tiskaamiseen viittaavia kommentteja. Miespelaajalta irtoaa myös kommentointia, joissa hän uhkailee naista raiskaamisella ja tämän tappamisella.

Ensimmäisen videon lopussa nainen kirjoittaa itkeneensä siinä kohtaa. Toisella videolla hänen itkunsa erottaa peliäänien ylitse. Kaikesta huolimatta naisen joukkue voitti ottelun, josta videon tilanteet on otettu.

– Olen niin vihainen, koska minun ei pitäisi tarvita mykistää (muita pelaajia). Minun ei pitäisi kuulla tällaista alun perinkään, striimaaja kirjoittaa toisen videon yhteydessä.

19-vuotiaan twiitti on tavoittanut 2,3 miljoonaa käyttäjää, ja videoitakin on katsottu yhteensä yli 450 000 kertaa. Kommentteja on tullut lähes tuhat.

– Tämä on esimerkki siitä, mitä naisten täytyy sietää jokaisessa kilpapelissä. Saan edelleen tällaisia viestejä joka toinen peli, kun pelaan Faceitissä. Minäkin olen itkenyt muutaman kerran. Pyydän, käyttäytykää ihmisiksi, kommentoi videota Counter-Strike-ammattilainen Ksenia ”vilga” Klyuenkova.

CS-ammattilainen Mounira GooseBreeder” Dobie puolestaan kutsui mykistämistä laastariratkaisuksi, joka ei auta kuin hetkellisesti. Se ei myöskään muuta isossa kuvassa mitään. Dobie tiedostaa muidenkin kärsivän häirinnästä, mutta naiset joutuvat silmätikuksi muita erkemmin.

– Vastaukset (twiittiin) ovat typeriä. Mykistäminen ei ole vaihtoehto pelissä, jossa pitää kommunikoida voittaakseen, muistutti niin ikään CS:ää pelaava Mayline-Joy ”ASTRA” Champliaud.

Sukupuoleen perustuva huutelu tai häirintä ei ole uusi ilmiö Valorantin kaltaisissa verkkopeleissä. Pelin vastaava tuottaja Anna Donlon kertoi vuonna 2021, ettei hän ikinä pelaa yksin häirinnän takia.

– Kenenkään ei pitäisi pelaamisen takia joutua olemaan hiljaa tai mykistämään kaikkia muita pelaajia. Parasta, mitä voin tehdä kehitystiimin johtajana on varmistaa, että nämä ongelmat otetaan tosissaan, meillä on tarpeeksi budjettia ja henkilökuntaa niin pitkäksi aikaa kun on tarvetta, Donlon kertoi IS:lle vuonna 2021.

Donlon kertoi myös Valorantin julkaisijan Riot Gamesin kehittävän jatkuvasti uusia tapoja puuttua häirintään ja huijaamiseen. Yhtiö kertoi kesällä 2022 alkavansa kuunnella pelaajien kommunikointia. Tulevaisuudessa tekoälyjärjestelmä voi puuttua automaattisesti häirintään.