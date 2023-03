Kova huhu: Näin kauan GTA 6:ta pitää vielä odottaa

FAKTA

Grand Theft Auto -pelisarja

Pelisarja tunnetaan nykyisin avoimen pelimaailman lisäksi erinomaisesta käsikirjoituksesta, monipuolisista ominaisuuksista ja erityisesti K18-ikärajasta, joka on perusteltu pelien väkivaltaisuuden, huumeiden, kielenkäytön ja seksin takia.

Sarjan viimeisin osa on vuoden 2013 GTA V, joka on maailman toiseksi myydyin peli uskomattomalla 175 miljoonalla kappaleella. Pelin verkkomoninpelitila on varsinkin ollut jättimäinen menestys.

Pelisarjan pääpelit