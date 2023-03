Suomalainen Cities: Skylines saa jatko-osan tämän vuoden aikana.

Suomalaista tekoa oleva kaupunginrakennuspeli Cities: Skylines saa jatko-osan vielä vuoden 2023 aikana. Jatko-osa julkaistaan pc:lle, Xbox Seriesille ja PlayStation 5:lle.

Ruotsalainen pelijulkaisija Paradox paljasti Cities Skylines II:n pitämässään mediatilaisuudessa. Pelisarjan takana on tamperelainen pelistudio Colossal Order.

Peli heittää pelaajan kaupunkisuunnittelijaksi rakentamaan oman kaupungin. Kaavoituksissa ja rakentamisessa pitää ottaa huomioon muun muassa sähkö- ja vesijakelu, palvelut, terveydenhuolto, liikenneruuhkat sekä tietenkin budjetti.

Julkaisutrailerilla ei näytetty pelikuvaa, eikä kehittäjät myöskään ole hehkuttaneet erikseen uusia ominaisuuksia.

Pelin myyntisivulla luvataan kyseessä olevan kaikkien aikojen suurin ja monipuolisin kaupunginrakentelupeli, johon dynaamisesti muuttuva maailma tuo oman mausteensa.

Nettiin vuotaneen saavutuslistan perusteella pelissä on kaikki neljä vuodenaikaa, mutta myös erilaisia pelinsisäisiä erikoistilanteita, kuten jyrsijäongelma. Myös uusia rakennusvaihtoehtoja on luvassa.

Cities: Skylines (2015) on yksi menestyneimmistä suomalaispeleistä. Sitä on myyty yli 12 miljoonaa kappaletta maailmanlaajuisesti. Se on myös pelaajien rakastama.

Colossal Order iski kultasuomeen julkaistessaan Cities: Skylinesin. EA:n kilpaileva SimCity-pelisarja kompuroi, ja suomalaisstudio oli paikalla oikeaan aikaan hyvän tuotteen kanssa.

Metacritic-palvelussa pelin pc-version arvosana on kriitikoilta mainio 8,5/10 ja pelaajilta vielä parempi 8,7/100. Steamissa pelin arvio on erittäin myönteinen, kun arvioita on jätetty 165 000.