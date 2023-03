Jymy-yllätys: Counter-Strike 2 julkaistaan huhujen mukaan pian

Counter-Strike 2 on tulossa nopeammin kuin kukaan osasi odottaa, väittää Richard Lewis.

Vuonna 2012 julkaistu Counter-Strike: Global Offensive on pelisarjan toistaiseksi uusin osa.

ValvEN suosittu Counter-Strike-pelisarja saa lähiaikoina jatkoa, uutisoi lähteisiinsä vedoten toimittaja Richard Lewis.

Brittitoimittaja kirjoittaa Valven työstävän parhaillaan työnimellä Counter-Strike 2 kulkevaa peliä, jonka julkinen testivaihe alkaa jo maaliskuun aikana, mutta ihan viimeistään 1.4.

Valve ei ole kommentoinut Lewisin paljastusartikkelia. Lewis on esportsin nimekkäin toimittaja, joka on 15 vuoden aikana tullut tunnetuksi erityisesti tutkivasta journalismista ja luotettavista lähteistään.

Kehitteillä oleva CS2 pohjautuu räiskintäpelisarjan viimeisimpään osaan eli vuoden 2012 Global Offensiveen. Lewis sanoo CS2:n olevan uusi, päivitetty versio CS:GOsta, joka kuitenkin aluksi julkaistaan erillisenä versiona.

CS:GOn ja CS2:n isoin ero on pelimoottorissa. CS:GO pyörii ikivanhalla Source -pelimoottorilla, kun taas CS2 on kehitetty uudemmalla Source 2:lla. CS:n päivittymisestä uudelle moottorille on huhuttu jo vuosia.

Parempien grafiikoiden lisäksi Source 2 -pelimoottori helpottaa pelin optimointia, bugien korjaamista ja uusien ominaisuuksien kehittämistä. Toisaalta se voi myös vaatia hieman enemmän tehoja tietokoneelta.

Lewisin mukaan Valve on myös ottamassa käyttöön 128 kertaa sekunnissa päivittyvät pelipalvelimet, jotka tarjoavat sulavamman pelikokemuksen. CS:GOssa Valven viralliset palvelimet päivittyvät vain 64 kertaa sekunnissa, joten moni pelaa nykyisin mieluummin 128 tickraten tarjoavilla alustoilla (Esportal, FACEIT, ESEA).

CS:GO on suosittu ensimmäisen persoonan räiskintäpeli. Pelisarja on jo yli 20 vuotta vanha.

Lewisin saamien tietojen mukaan Valve on jo pitänyt testisessioita pääkonttorillaan valittujen CS-ammattilaisten kanssa. Peli halutaan saada nopeasti pelaajien käsiin testattavaksi, jotta sitä voidaan kehittää ja muokata pelaajapalautteen perusteella.

Sen sijaan CS:n esports-puolen tulevaisuus on vielä mysteeri. Valve järjestää vuodessa kaksi major-arvoturnausta, mutta pysyttelee muuten pitkälti taka-alalla.

On hyvinkin mahdollista, että CS2:n julkaisusta huolimatta kilpaileminen jatkuisi ainakin jonkin aikaa CS:GOssa, kunnes Valve ohjaisi kaikki saman pelin pariin.

Näin yhtiö toimi Dota 2:n osalta, kun Source 2 -pelimoottorilla toiminut versio julkaistiin alkuperäisen rinnalle nimellä Dota 2 Reborn. Myöhemmin pelit yhdistettiin Source 2 -pelimoottorilla pyörineen version alle, mutta nimeksi tuli yksinkertaiseksi Dota 2.

Lewis on myös täysin varma siitä, että CS:GOn suositut skinit eli virtuaaliesineet toimivat täysin varmasti uudessa CS2:ssa.

CS:GOlla oli helmikuussa 24 miljoonaa pelaajaa ympäri maailmaa. CS on ollut Valven yksi suosituimmista peleistä jo yli 20 vuotta.