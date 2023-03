Suomessa on työstetty kaikessa hiljaisuudessa peliä, joka voi räjäyttää pankin maailmalla

Kehitteillä olevan massiivisen verkkomoninpelin Pax Dein taustalla on suomalaisosaamista.

Suomalais-islantilainen peliyritys Mainframe Industries on esitellyt ensimmäisen pelinsä, joka on massiivinen verkkomoninpeli Pax Dei.

Ensimmäinen testivaihe alkaa pian pc:llä, jossa julkaisualustana toimii Steam. Peliä kehitetään myös pilvipelialustoille, jolloin Pax Dei on pelattavissa melkein ruudulta kuin ruudulta. Käytännössä pelaamaan voisi päästä esimerkiksi suoraan puhelimen selaimella.

Tekijät ovat asettaneet tavoitteensa hyvin korkealle, eikä viestintä ole suomalaistaustaisuudesta huolimatta vaatimatonta.

– Tarkoituksenamme on uudistaa MMO [massiiviset moninpelit] tuleviksi vuosikymmeniksi: sosiaalinen hiekkalaatikko, jonka ytimessä on ihmisten välinen vuorovaikutus ja joka tarjoaa uusia tapoja pelata ystävien kanssa. Se on elämäsi peli, tiedotteessa jylistään.

Pax Dei on pilvipohjainen hiekkalaatikkopeli, jossa tekijät antavat pelaajille työkalut, joilla voi rakentaa ja muokata maailmaa. Tekijöiden mukaan suunnittelussa on keskitytty erityisesti maksimoimaan pelaajien välinen vuorovaikutus.

Pelimaailmana toimii Heartlands, johon pelaajat rakentavat yhteisöjään, joiden laajentaminen vaatii yhteistyötä. Oman turvasataman ulkopuolella odottaa olentoja, mysteerejä, haasteita ja vaaroja, kuten muiden yhteisöjen pelaajia.

Pelissä on kaikki MMO-genren perusasiat, kuten PvP (pelaaja vastaan pelaaja) ja PvE (pelaaja vastaan ympäristö). Tuhansia pelaajia mahduttavan fantasiamaailman innoituksena toimii keskiajan mytologia.

FAKTA Mainframe Industries Perustettu vuonna 2019. Toimistot Helsingissä, Reykjavikissa ja Pariisissa. Työntekijöitä yli 60. Palkkalistoilla on muun muassa Remedyn, Blizzard Entertainmentin, Next Gamesin ja Ubisoftin entisiä työntekijöitä. Sijoitusrahaa 29,7 miljoonaa euroa. Yhtiöön ovat sijoittaneet muun muassa pelijätti Riot Games ja Twitchin perustajiin lukeutuva Kevin Lin. Mainframe Industries Oy on tehnyt 2019–21 tilikausien aikana tappiota yhteensä 4,6 miljoonaa euroa. Liikevaihtoa yritykselle ei ole kirjattu lainkaan tuona aikana.

Pax Deissa oman kylän rakentaminen on tärkeää. Turvasatamasta pidetään huolta koko klaanin kesken.

MMO on yksi verkkopelaamisen suosituimmista peligenreistä. Se pitää pelaajat otteissaan monipuolisella tekemisellä, säännöllisillä päivityksillä ja yhteisöllisyydellään.

Kautta aikojen tunnetuimmat MMO-pelit ovat World of Warcraft ja Runescape, kun taas uudemmista tulokkaista pinnalla ovat olleet viime vuosina Final Fantasy XIV ja Lost Ark.