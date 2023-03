Beyond The Summit hanskat tiskiin vajaan 11 vuoden jälkeen.

Yhdysvaltalainen esports-studio ja turnausjärjestäjä Beyond The Summit on irtisanonut kaikki vakituiset työntekijänsä heikon taloustilanteensa takia.

Uutisesta kertoo David ”LD” Gorman, joka on yksi yrityksen perustajista ja tunnettu Dota-selostaja. Gormanin mukaan kassassa on sen verran vähän rahaa, että koko yhtiön jatko on vaakalaudalla.

Syy on yleisesti heikentyneessä taloustilanteessa, joka on viime aikoina ravistellut erityisesti esportsia. BTS on monista muista pitkäaikaisista tekijöistä kieltäytynyt sijoitusrahasta ja pysynyt täysin riippumattomana.

Lue lisää: ”Esportsin talvi” iski vasten kasvoja – huippu­joukkueen pomolta karu ennuste

Yritys päätti irtisanoa kaikki työntekijänsä nyt eikä myöhemmin, jotta näillä olisi mahdollisimman paljon aikaa etsiä uutta työtä. BTS maksaa kaikille työntekijöille vielä kahden viikon ajalta palkkaa, minkä päälle tulee vielä kahden viikon irtisanomisajan palkka. Myös terveydenhuolto on voimassa huhtikuun loppuun asti.

– Emme halua jättää ihmisiä pimentoon. Emme halua aiheuttaa heille epävarmuutta, jatkuvaa ihmettelyä ja huolta, milloin rahat loppuvat, Gorman kirjoittaa.

BTS:n loppu ei ole vielä kiveen hakattu, mutta organisaation tulevaisuus ei näytä mitenkään valoisalta. Yrityksen ainoa vahvistettu tapahtuma on 23.–26. maaliskuuta pidettävä Super Smash Bros. Ultimate -pelin Summit 6 -turnaus, jonka pelätään jäävän myös viimeiseksi.

Yritys ehti toimia vajaat 11 vuotta. BTS:llä oli vahva asema varsinkin Dotassa ja Super Smash Bros -peleissä, joissa se järjesti säännöllisesti isoja turnauksia ja liigoja. Yhtiö näkyi vuosien aikana myös Counter-Striken, Rocket Leaguen ja eri tappelupelien parissa.