StarCraft II:n kilpapuoli sai jälleen kovan iskun, kun pelijulkaisija veti rahoituksen pois.

24-vuotias suomalainen Joona ”Serral” Sotala on pelin kaksinkertainen maailmanmestari vuosilta 2018 ja 2022.

Reaaliaikaisen strategiapelin StarCraft II:n MM-sarja jatkuu ainakin vielä yhden kauden (2023–24), mutta ilman pelijulkaisijan Blizzard Entertainmentin rahallista tukea.

Tiedotteessa alleviivataan, että nykyisin saudiomistuksessa oleva ESL pulittaa palkintorahat omasta pussistaan. Muutoksen seurauksena niitä on tosin leikattu rajusti.

Vielä edelliskaudella (22–23) palkintorahat olivat yhteensä 1,3 miljoonaa dollaria. Pelkästään MM-kisoissa jaettiin puoli miljoonaa. Nyt koko kiertueen summa on reilusti alle miljoonan.

Pian alkavan kauden palkintopotti on tarkalleen 663 600 dollaria. Vuoden aikana järjestetään 53 viikkoturnausta (1200 $ per viikko), kaksi ESL Masters -turnausta (molemmissa 200 000 $) sekä MM-kisat (vähintään 200 000 $). ESL:n mukaan MM-kisojen palkintopotti voi kuitenkin vielä nousta.

Huomioitavaa on, ettei ESL maksa AfreecaTV:n järjestämien GSL-turnausten palkintorahoja, joita on myös leikattu roimasti. Viime vuonna GSL:n palkintorahat olivat 430 000 dollaria, kun tänä vuonna summa on vain 78 000.

Aiemmista vuosista poiketen myös GSL-turnausten ensimmäiset kierrokset pelataan netissä, kun ennen kaikki ottelut pelattiin studiossa.

StarCraft-pelaajat ja fanit ovat iloinneet ESL:n päätöstä jatkaa pelin parissa, mutta Blizzard Entertainmentin toimintaa on kritisoitu. Pelijätti ilmoitti jo vuonna 2020 lopettavansa klassikkopelinsä päivittämisen, ja nyt katosi huomattava summa palkintorahoja.

Redditissä eräs käyttäjä on kääntänyt korealaistähtien kommentteja palkintorahaleikkauksista. Kommenttien mukaan korealaiset ovat lopettaneet uutisen jälkeen harjoittelemisen, koska monella on mennyt motivaatio kilpailemiseen. Tilannetta pidetään erittäin huolestuttavana korealaiselle StarCraft-yhteisölle.

Vuonna 2010 julkaistun StarCraft II:n kulta-ajat ovat jo takana päin, mutta peli nauttii silti vannoutuneen pelaajakunnan suosiosta. Pelin merkitystä nykymuotoisen esportsin muodostumisessa ei voi kiistää: StarCraftilla oli muun muassa merkittävä rooli Twitchin alkuvaiheessa.

Lue lisää: Esports-guru uutuuskirjassaan: Laji oli kuolla vuonna 2008 – kaksi asiaa nosti alan uuteen lentoon