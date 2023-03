Kiistelty Twitch-tähti vaihtoi tallia, katseli pornoa 80 000 katsojan edessä ja sai bännit

Adin Ross jätti Twitchin ja siirtyi kohuttuun Kick-palveluun.

Adin Ross on tienannut miljoonia striimaamalla. Nyt mies on jättänyt Twitchin taakse ja ura jatkuu uudessa Kick-palvelussa.

Yhdysvaltalainen striimaaja Adin Ross on tehnyt kovan uraliikkeen. Yli seitsemän miljoonaa seuraajaa Twitchissä kerännyt mies striimaa jatkossa kilpailevalle Kick-alustalle.

Pian ilmoituksensa jälkeen Rossin Twitch-kanava asetettiin porttikieltoon jo kahdeksannen kerran. Dexerto uutisoi Twitchin antaneen bännit striimaajalle, koska tämä ei moderoinut chattiaan, jossa kirjoitettiin runsaasti vihamielisiä viestejä.

Ross pitää bännejään aiheettomana, mutta ei jaksa välittää, koska sopimus Kickin takaa striimaajalle merkittävät tulot seuraavina vuosina.

Ross on kohauttanut jo Kickin puolella. Hän on muun muassa selannut suositun pornosivuston etusivua yli 80 000 katsojan seuratessa lähetystä. Rossin yleisöstä huomattavan osan uskotaan olevan alaikäisiä.

Asian nosti esiin tunnettu pelivaikuttaja Jake Lucky. Ross ei saanut tilanteesta bännejä, sillä Kick suhtautuu striimien sisältöön huomattavasti kevyemmällä otteella.

Ross on pahoitellut tapahtunutta. Hän sanoi toimineensa typerästi, mutta vieritti vastuun osittain chatin niskoille, koska katsojat pyysivät miestä avaamaan pornosivuston.

Viime vuonna perustetun Kickin takana on uhkapelisivusto Stake. Yksi perustajista on nimekäs striimaaja Tyler ”Trainwreckstv” Niknam, jonka ohella Ross on palvelun suosituin nimi.

Kick oli heti julkaisun jälkeen kritiikin kohteena, koska palvelun ulkoasu on käytännössä yksi yhteen Twitchin kanssa. Törkeää kopiointia ei katsottu hyvällä. Kohuja on riittänyt myös sen jälkeen.

Sekä Niknam että Ross striimasivat palvelussa muun muassa Super Bowlin ilman katsomisrajoituksia. Heelmike-niminen striimaaja puolestaan vastaanotti suuseksiä eräässä striimissään, mutta selvisi päivän bänneillä.

Adin Ross on viime vuosina kasvanut yhdeksi suosituimmista striimaajista. Grand Theft Auto- ja NBA2K-pelisarjoja aktiivisesti pelanneen miehen suosio räjähti vuonna 2021, kun hänen striimeissään vieraili läjäpäin nimekkäitä jenkkiräppäreitä, kuten Travis Scott, Lil Yachty ja Polo G.

Pelaaminen oli aluksi Rossin striimeissä pääasia, mutta painopiste on ollut jo vuosia vuorovaikutus seuraajien kanssa. Seuraajamäärien noustessa miljooniin on Ross ollut myös kohujen keskiössä. Väliaikaiset bännit hän on saanut Twitchiin muun muassa homottelusta ja chatin lukemisesta autoa ajaessaan.