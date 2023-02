Keskeneräisenä myytävä Sons of the Forest on saanut lentävän lähdön.

Sons of the Forest on jatko-osa vuonna 2014 julkaistulle The Forestille.

Alkuvuoden suurimpiin peliyllättäjiin voidaan laskea perjantaina julkaistu Sons of the Forest.

Pääsyä pelin julkiseen kehitysversioon (early access) odotti niin moni pelaaja, että Steam kaatui hetkeksi kävijäryntäyksen takia. Endnight Games kertoi pelin myyneen ensimmäisen vuorokauden aikana hurjat kaksi miljoonaa kappaletta.

Peli on toistaiseksi julkaistu vain pc:lle. Konsoliversiota ei ole ainakaan vielä vahvistettu, mutta edellinen osa (vuoden 2014 The Forest) laajeni myöhemmin myös Xboxille ja PlayStationille.

Avoimen maailman selviytymispelissä pelaaja etsii kadonnutta miljardööriä kaukaisella saarella, joka on kannibaaliolentojen valloittama. Selviytymistä varten pelaajan pitää pitää huolta leiristä, tarvikkeista, löytää ruokaa ja kehittää mielellään aseitakin. Örkkien lisäksi haastetta selviytymiseen tuovat vaihtuvat vuodenajat, joten talvella ei esimerkiksi taimenia saa narrattua puroista.

Suomalainen TenhoPro-tubettaja esittelee selviytymispeliä:

Selviytymispeliä voi pelata yksin tai jopa seitsemän muun kanssa netissä. Yksin pelatessa apuna ovat npc:t eli tietokoneohjatut hahmot, kuten Kelvin, joka on hurmannut pelaajat.

Kelvin on eliittisotilas, joka sai aivovaurion helikopterin pudottua saarelle. Onnettomuuden seurauksena Kelvin ei osaa enää puhua, minkä lisäksi hän on myös kuuro. Yhteydenpito pelaajan kanssa hoituu kirjoittamalla muistioon. Kelvin on hurmannut pelaajat erikoisilla ja hölmöillä ratkaisuillaan, kuten vaikka tuhoamalla juuri rakentamansa majan.

Selviytymispeli on jatkoa vuoden 2014 yllätyshitille The Forestille. Jatko-osassa käytännössä kaikki on isompaa ja monipuolisempaa. Pelkästään pelimaailma on neljä kertaa suurempi kuin edeltäjässä.

Steamissa pelillä oli ensimmäisenä viikonloppuna parhaimmillaan 411 804 samanaikaista pelaajaa. Sons of the Forest on liikevaihdon perusteella ollut Steamin myydyin peli jo lähes viikon ajan.