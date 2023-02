Hittipeliin viritettiin ovela ansa – jäätävä määrä huijareita kiinni

Valve ei yleensä puhua pukahda jakamistaan pelikielloista, mutta koki nyt tarpeelliseksi nostaa kissan pöydälle.

Dota 2 on suosittu nettimoninpeli, jossa ikävä kyllä myös huijarit törttöilevät.

Pelijulkaisija Valve ilmoittaa antaneensa yli 40 000 pelaajalle pysyvän porttikiellon suosittuun Dota 2 -peliinsä.

Huijarit saivat epäreilua etua käyttämällä kolmannen osapuolen ohjelmia, jotka pääsivät käsiksi tietoihin, joita ei normaalisti ole pelaajien saatavilla kesken ottelun. Huijarit saatiin kiinni ovelalla ansalla.

– Asiakasohjelmaan luotiin dataa, jota ei voinut lukea normaalissa pelissä, mutta jota nämä heikkouksia hyödyntävät ohjelmat pystyivät lukemaan. Jokainen tänään pelikiellon saanut tili luki dataa asiakasohjelman "salaisesta" osiosta, joten olemme täysin varmoja siitä, että pelikiellot osuivat oikeisiin osoitteisiin, Dotan blogissa kirjoitetaan.

Dotalla on miljoonia pelaajia päivittäin, joten isommassa kuvassa porttikieltoon asetettujen pelaajien määrä ei ole huomattava. Viimeisen vuorokauden aikana Dota 2:n samanaikaisten pelaajien määrä on ollut 685 805, kun keskimäärin pelaajia on ollut paikalla noin 329 458.

Lue lisää: Pelihuijarit voi jakaa neljään ryhmään – niistä suurin on myös ikävin

Valve muistuttaa taistelun huijareita vastaan olevan loputonta, mutta yhtiö ei aio luovuttaa. Yleensä pelikieltoja annetaan kaikessa hiljaisuudessa, mutta Valve päätti nostaa nyt kissan pöydälle muistutuksena kaikille.

– Jos käytät sovellusta, joka lukee pelin aikana dataa Dota-asiakasohjelmasta, tilillesi annetaan lopullinen Dota-pelikielto. Tämä koskee myös ammattilaispelaajia. He saavat pelikiellon kaikkiin Valven kilpailutapahtumiin.

– Dota on parhaimmillaan, kun sitä pelataan reilusti ja voitot ansaitaan taidoilla ja sisulla, Dota-blogissa muistutetaan.

Dota 2 on suosittu taisteluareenamoninpeli (MOBA), jossa kaksi viiden pelaajan joukkuetta ottavat mittaa toisistaan. Ennen ottelua pelaajat valitsevat sankarinsa yli 120 vaihtoehdosta.

Sankarit eroavat toisistaan huomattavasti, mutta ovat kuitenkin hyvin tasapainossa toisiinsa nähden. Jokaisen sankarin voi valita vain kerran, joten valinnoilla on hyvin suuri merkitys pelitaktiikassa.