Gran Turismo 7:n PlayStation 5 -versioon on lisätty rajoitetuksi ajaksi Sophy-tekoälyvastus, joka tarjoaa entistä tiukempaa kilpa-ajoa.

Sophy-tekoäly tarjoaa kinkkisen vastuksen. Tekoäly on haastettavissa PlayStation 5:llä maaliskuun loppuun asti.

PlayStation 5:llä suosittua ajopeliä Gran Turismo 7:ää pelaavat pääsevät kokeilemaan taitojaan Sophy-tekoälyä vastaan maaliskuun loppuun asti.

Polyphony Digitalin ja Sonyn luoma tekoäly on nyt ensimmäistä kertaa julkisessa testissä. Jatkuvasti oppiva ja kehittyvä Sophy on ollut kehityksessä yli viisi vuotta.

Sophy ei ole tappiin asti viritetty huijauskone, joka ei jätä pelaajalle mitään mahdollisuuksia voittaa. Päinvastoin, se tarjoaa ihmiskuskien ajosuorituksia muistuttavaa aidontuntuista kilvanajoa.

Tekoäly osaa muun muassa peittää ohitusyrityksiä, käyttää härskisti hyväkseen tyhjän tilan sekä ottaa riskejä, jotka välillä päätyvät esimerkiksi spinnauksiin. Normaalista tekoälyajoprofiilista poiketen Sophy ei noudata samoja kaavoja vaan reagoi.

Sophylla on pelissä neljä eri ajoprofiililla, joista kaikkein kovimman vastuksen tarjoaa Violette. Se pystyy päihittämään jopa maailman kovimmat GT-kuskit. Sophya vastaan voi ajaa neljällä eri radalla ja neljällä eri vaikeusasteella. Vaikeimmalla tasolla ajetaan Violettea vastaan 1vs1, muissa vaihtoehdoissa radalla on neljä Sophy-kuskia.

Kovatasoisen tekoälyvastuksen lisääminen peliin on saanut vuolaat kehut GT-pelaajilta, kuten kilpa-autoilijalta Steve Alvarez Brownilta eli Super GT:ltä.

Brown julkaisi suositulla tubekanavallaan videon, jolla hän ottaa Sophysta mittaa kaikilla vaikeustasoilla.1vs1-kisoissa tekoälyprofiili Violette voitti tubettajan useasti, mutta puhtaasti puolustuslinjalle lähdettyään myös tubettaja pääsi maistamaan voittoa.

– Ensimmäiseen mutkaan on pakko päästä rinnalle. Se on realistisesti ainoa tapa voittaa Sophy. Haluaisin nähdä jonkun pysyvän Sophyn rinnalla vauhdissa, koska uskon sen olevan erittäin vaikeaa. Sophy näyttää, mikä on oikeasti mahdollista, kun ajaa aivan äärirajoilla, Brown ylistää tekoälyä.

Violette-profiilin suoritukset tekivät lähtemättömän vaikutuksen Browniin, joka kehui vuolaasti tekoälyn ohitusyrityksiä ja sitä, miten tekoäly rankaisi aivan pienimmistäkin ajovirheistä. Brown yllättyi myös tekoälyn reagointitavoista.

13 minuutin kohdalla videota Brown näyttää tilanteen, jossa hän yritti lanata Violetten ajamalla tylysti kylkeen. Telomisyritys päättyi kuitenkin nolosti, kun tekoäly väisti jarrutuksessa, ja Brown ajoi nokka edellä seinään.

Hetkeä myöhemmin tubettaja näytti tilanteen, jossa Violette peitti ohitusyrityksen tylysti sulkemalla oven viime tipassa. Tekoäly osaa siis ihmispelaajien tavoin myös pelata likaisesti tarpeen tullen.