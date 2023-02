850 miljoonaa dollaria kahdessa viikossa – Harry Potter -fanien unelmapeli käy kaupaksi hurjaa vauhtia

Helmikuun alussa julkaistu Harry Potter -universumiin sijoittuva Hogwarts Legacy -toimintaroolipeli on myynyt jo hurjan määrän.

Warner Bros. Games kertoo peliä menneen kaupaksi ensimmäisen kahden viikon aikana yli 12 miljoonaa kappaletta. Myyntituloina se tekee 850 miljoonaa dollaria. Kyseessä on yhtiön kaikkien aikojen parhaan startin saanut peli.

Hogwarts Legacyn menestys on ollut suorastaan maagista, koska se on tällä hetkellä saatavilla vain pc:lle, PlayStation 5:lle ja Xbox Seriesille. Huhtikuussa taikamaailmaan pääsevät PlayStation 4:llä ja Xbox Onella pelaavat. Switch-pelaajien pitää odottaa vuoroaan heinäkuuhun asti.

Peli sijoittuu Harry Potter -kirjoista tuttuun taikamaailmaan, mutta 1800-luvulle ennen Voldemortia ja kumppaneita. Sitä on kuvailtu Harry Potter -fanien unelmapeliksi, sillä mukana on koko Tylypahka ja lähitienoot, kuten kielletty metsä ja Tylyaho.

Ilta-Sanomien toimittaja Iida Hallikainen kirjoitti ensitunnelmistaan seuraavasti:

Tähän mennessä peli on tarjonnut elokuvamaisen elämyksen, upeita maisemia ja grafiikoita, rutkasti tekemistä ja valtavan, avoimen maailman. Tylypahkassa on aito tunnelma. Linnan käytävät pursuavat mysteerejä, metkaa elokuva-musiikkia ja tosifaneille tuttuja nimiä. On kutkuttavaa rikkoa sääntöjä ja käydä ostamassa ensimmäiset taikatarvikkeet Tylyahosta.