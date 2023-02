Ukrainan digitaalisen muutoksen ministerin mukaan Atomic Heart romantisoi Neuvostoliittoa ja kommunismia.

Ukrainan hallitus haluaa Sonyn, Microsoftin ja Valven lopettavan juuri julkaistun Atomic Heart -toimintapelin myynnin, uutisoi PCGamesN.

Maan digitaalisen muutoksen ministeri Alex Borniakov pyytää PlayStationin, Xboxin ja Steamin taustayhtiöitä estämään pelin digiversion myynnin Ukrainassa, mutta toivoo kiellon laajenevan myös muihin maihin.

Borniakovin mukaan peli romantisoi Neuvostoliittoa ja kommunismia. Pelin toksisuuden ja mahdollisen tiedonkeruun lisäksi pelijulkaisijan Mundfishin tausta on ongelmallinen. Mundfish on rekisteröity Kyprokselle, mutta todellisuudessa se on venäläisyhtiö.

– Kehotamme kaikkia käyttäjiä ympäri maailmaa välttämään tätä peliä. Haluamme myös korostaa, että pelinkehittäjät eivät ole julkisesti tuominneet Putinin hallintoa ja veristä sotaa, jonka Venäjä on käynnistänyt Ukrainaa vastaan, Borniakov toteaa lausunnossaan.

Lue lisää: ”Toveri, liity tulevaisuuden yhteis­kuntaan!” – julkisuuteen päätyneet bileet paljastivat peli­studion kiusallisen Venäjä-kytköksen

Venäläisyhtiön ensimmäistä peliä on ollut rahoittamassa GEM Capital -sijoitusyhtiö, joka on monen mutkan kautta kytköksissä Venäjän valtiolliseen kaasuyhtiöön Gazpromiin.

Omistajakuvio huolettaa Borniakovia. Ministerin mukaan on mahdollista, että pelin myyntituloilla rahoitetaan Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaan.

Mundfish ei ole ottanut kantaa Borniakovin kommentteihin. Yhtiö on aiemmin kiistänyt väitteet huhutusta tiedonkeruusta.

Atomic Heartin tapahtumat sijoittuvat Neuvostoliittoon vuonna 1955 vaihtoehtoisessa menneisyydessä. Pelissä ohjataan henkisesti epävakaata KGB-erikoisagenttia, jonka hallitus lähettää tehtaalle tutkimaan robottien valmistusta. Robottiteknologia on kuitenkin edennyt siihen pisteeseen, että laitteet alkavat kapinoida.

Toimintapeli on saanut kriitikoilta keskinkertaiset arviot, mutta esimerkiksi Steamissa pc-pelaajien tuomio on reilun 5000 arvion jälkeen erittäin myönteinen. Venäjällä peli on julkaistu pc:lle VKPlayn kautta, koska Steam on lopettanut digimyynnin maassa.

Pc:n lisäksi peli julkaistiin 21. helmikuuta PlayStation 4:lle ja 5:lle sekä Xbox Onelle ja Xbox Seriesille. Julkaisuajankohta kummastutti monia pelaajia, koska perjantaina 24.2. tuli kuluneeksi vuosi siitä, kun Venäjä aloitti julman hyökkäyksen Ukrainaan.