WoW-pelaaja saavutti maksimitason aloittamatta edes peliä kunnolla.

18 vuotta vanhalla World of Warcraftilla on yhä miljoonia pelaajia, jotka maksavat pelaamisesta kuukausittain.

Eräs World of Warcraft -pelaaja on saavuttanut maksimitason pelissä erittäin hämmentävällä tavalla, josta uutisoi muun muassa Games Radar.

Pelaaja saavutti tason 70 siten, että hän pysytteli kokoajan tutoriaalina toimivalla laivalla, joka kuljettaa hahmon pelin varsinaiselle aloituspaikalle.

Maksimitason saavuttaminen vaati luovuutta ja kikkailua. Pelaaja suoritti tunnuksensa viidellä muulla hahmolla lemmikkeihin liittyviä tehtäviä, mutta lunasti palkkiot ja kokemuspisteet laivassa olleelle hahmolleen.

Saavutus vaati yli 200 päivän grindauksen (jatkuva ja toistuva pelihahmon kehittäminen) sekä runsaasti päättäväisyyttä, mielenlujuutta ja näyttämisen halua. Päivittäin hän pelasi kuitenkin vain noin viisi minuuttia.

Miksi pelaaja sitten päätti toteuttaa erikoisen ja sitoutumista vaativan haasteen?

– Koska se on yksinpelaajalle kaikkein äärimmäisin tapa kehittää pelihahmo. Et koskaan poistu laivasta. Et koskaan päihitä toista pelaaja, luolapomoa tai toista ryhmää jonkun kanssa. Et koskaan kuole. Ja koska se on hauskaa, pelaaja perusteli Redditissä.

Vuonna 2004 julkaistu ikoninen World of Warcraft on yhä yksi suosituimmista massiivisista nettiroolimoninpeleistä. Pelin viimeisin lisäosa eli Dragonflight julkaistiin loppuvuodesta 2022.