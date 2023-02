Twitchin ykkösnimi teki tiliä siisteydestään faneille: ”Ei se haise niin pahalle”

Félix ”xQc” Lengyel ei ole niin tarkka siisteydestä.

Félix ”xQc” Lengyel kilpaili Overwatchissa vuosina 2016–18. Sen jälkeen hän on keskittynyt täysin striimaamiseen.

Kanadalainen Twitch-supertähti ja palvelun viime vuosien suosituin striimaaja Félix ”xQc” Lengyel on esitellyt taas työpistettään.

Näky on vetänyt monen hiljaiseksi. Pöydällä ja lattialla näkyy huomattava määrä noutoruokalaatikoita, tyhjiä tölkkejä ja muuta roskaa. Lengylien mukaan pöytä on ihan hyvässä kunnossa, mutta lattia on päässyt muistuttamaan vähän sikolättiä.

– Ei se haise niin pahalle, mies sanoo.

27-vuotiaan mielestä pahin sotku on pöydän alla, jonne on pudonnut ruoantähteitä ja muuta pikkuroskaa. Striimaaja kuvailee pöydän alta leijuvaa hajua kahvin, Spriten ja Coca-Colan yhdistelmäksi.

– Se haisee koiranpaskalta. Ei pahalta sellaiselta, vaan oudolta. Sellainen kemiallinen tuoksu, Lengyel kuvailee.

Sotkuinen nurkkaus ei ole striimaajan faneille mikään uusi juttu, mutta silti moni yllättyi taas, ettei monimiljonääri jaksa ostaa roskista tai palkata siivoojaa.

– Kaverit, ei ole vaikeaa ostaa roskapönttöä roskille. Olen itse asiassa aika varma, että Amazon voisi jopa toimittaa sellaisen, yksi Twitter-käyttäjä kommentoi videota.

– Tämä on kamalaa. Hän on tarpeeksi rikas palkkaamaan siivoojan, hämmästeli toinen.

– Miten kukaan voi elää noin lmao, naureskeli eräs.

– Miten hän on niin välinpitämätön, kummasteli useampi käyttäjä.

Lengyel piti viimeksi elokuussa 2022 suursiivouksen, kun faneilla meni kuppi nurin striimausnurkkauksen sottaisuudesta.