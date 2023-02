Testasimme PlayStation 5:n uuden 239 euron ohjaimen – hinnan lisäksi siinä on toinenkin iso ongelma

PlayStation Edge -ohjain on mukava ja näppärä, mutta hinta ihmetyttää.

Sony toi hiljattain myyntiin uuden Edge-nimisen premium-ohjaimen PlayStation 5:lle. Edgeä markkinoidaan vaativille pelaajille, jotka haluavat parhaan mahdollisen laitteiston.

Ilta-Sanomat testasi 239 euroa maksavan uutuuden, joka eroaa perusohjaimesta kahdella lisänäppäimellä ja erikoisominaisuuksilla.

Edge ei ensivilkaisulla eroa paljoakaan normaalista PS5-ohjaimesta, mutta käytössä eron huomaa heti. Varsinkin, kun Edge painaa 50 grammaa enemmän kuin perusohjain ja on pikkuriikkisen isompi.

Edge toimitetaan laadukkaassa kantokotelossa. Ohjaimen lisäksi pakettiin kuuluu usb-kaapeli, kolme erilaista peukalotattia, kahdet erilaiset lisänäppäimet ja latausjohdon lukitustelakka. Kuvasta puuttuu toiset lisänäppäimet (pidempi malli).

Ohjaimen takaa löytyy kaksi lisänäppäintä ja peukalotattien alla on funktionäppäimet. Lisäksi L2/R2-näppäinten vieressä on kytkimet, joilla säädetään liipaisimien liikeradan pituutta.

Lisänäppäimiin voi ohjelmoida esimerkiksi L3:n ja R3:n, jos tattien painaminen tiukassa tilanteessa tuppaa unohtumaan. Tai vaikka X:n ja O:n, jos haluaa pitää oikean peukun jatkuvasti tatin päällä. Ohjelmointi on hyvin helppoa ja kätevää.

Omia profiileja saa luotua neljä, ja niiden välillä voi vaihtaa helposti edessä olevien funktionäppäinten avulla. Funktionäppäimet on aseteltu kätevästi ohjaimen alaosaan, mutta ikävä kyllä niitä ei voi muokata. Nyt molemmat näppäimet avaavat hölmösti profiilinhallinnan.

Käyttäjä voi myös muokata peukalotattien herkkyyttä tai käyttöaluetta esimerkiksi vaikka räiskintä- tai ajopelejä ajatellen. Paketissa on yhteensä kolme erikokoista ja muotoista peukalotattia.

Lisänäppäimet kiinnittyvät magneeteilla, joten niiden vaihtaminen on helpompaa. Mukana tulee kuvan ”lapojen” lisäksi kokoa pienempi näppäinvaihtoehto.

Millainen Edge on sitten käytössä? Erittäin hyvä. Parin viikon testijakson aikana en kokenut minkäänlaisia ongelmia erikoissäätöjen, profiilin vaihtamisen tai ohjaimen kanssa.

Kädessä ohjain on uskomattoman mukava. Lisänäppäimet on aseteltu juuri oikein, mutta niitä olisi voinut olla samaan syssyyn neljä kappaletta. Funktionäppäinten asettelu on myös erinomainen, mutta miinusta on pakko antaa siitä ettei niitä voi muokata.

Peukalotattien osalta päädyin normaalia matalampiin malleihin. Vaihtaminen onnistui sekunneissa, sillä ne vain nostetaan irti käyttäen vähän enemmän voimaa. Profiileja loin kolme: yksi oli autopeleille (vaihteiden vaihtamiseen) ja kaksi toimintapeleille (L3/R3 tai X/O).

Edge on pitkälti kiiltävää muovia. Kädessä se tuntuu kuitenkin laadukkaalta.

Edge on kaiken kaikkiaan erinomainen ohjain, mutta ei ongelmaton.

Testiohjaimen akku kesti käytössä parhaimmillaan reilut kuusi tuntia. Normaalista ohjaimesta saa yleensä irti sen 7–8 tuntia. Premium-ohjaimelta sopisi odottaa normaalia parempaa akunkestoa, joten tästä iso miinus.

Vielä suurempi ongelma on 239 euron hintapyyntö. Sillä saa nimittäin kolme PS5:n perusohjainta, joka on useimpien mielestä lähes täydellinen tuote. Edgen hankintaa on hyvin vaikea perustella tästä näkökulmasta, jos ei ole oikeasti tarvetta lisänäppäimille.

Hämmentävä on myös Sonyn ratkaisu myydä erikseen 25 euroa maksavaa Stick Module -vaihto-osaa. Sillä saa korjattua tattien niin sanotun driftaamisen eli omatoimisen ajelehtimisen, joka on yleinen syy ostaa uusi ohjain.

Moduulin vaihtomahdollisuudesta annettakoon Sonylle pisteet, mutta Edgen mukana ei tule vaihto-osaa, mikä syö entisestään premium-tunnelmaa. Nykyisellä 239 euron hinnalla jättäisin Edgen koristamaan kaupan hyllyä.