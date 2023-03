WoWissa on ongelma, joka ei katoa koskaan – suomalais­pelaajien ratkaisu olisi voinut vääristää peliä

WoWissa olevien rotujen ja hahmoluokkien tasapainottelu puhuttaa vuodesta toiseen.

Ion Hazzikostas on Blizzardin suosikkipelin WoWin pomo. Hän päättää ensisijaisesti, mihin suuntaan peliä kehitetään.

Ensi vuonna 20 täyttävä World of Warcraft on yhä yksi suosituimmista nettipeleistä, jonka pelaamisesta maksavat miljoonat pelaajat kuukausittain.

Maksavilla asiakkailla on myös vahvoja mielipiteitä. Pelin rotujen ja hahmoluokkien tasapainottaminen on ikuinen väittelyn aihe. Tämän tiedostaa myös WoW-pomo Ion Hazzikostas.

– Meillä on eri kriteerit PvE:n (pelaaja vastaan tietokone) ja PvP:n (pelaaja vastaan pelaaja) suhteen. Esimerkiksi PvP-yhteisö on osoittanut, että he haluavat varusteiden sijaan taidon olevan ratkaiseva tekijä taistellessa, Hazzikostas kertoo IS:lle.

Hazzikostasin mukaan PvP:tä ja PvE:tä ei halua täysin irrottaa toisistaan, mutta suuremman PvP-yhteisön toiveita kuunnellaan hieman enemmän päätöksiä tehdessä.

WoWin uusin lisäosa on loppuvuodesta 2022 julkaistu Dragonflight.

Suuret päivitykset ja varsinkin parin vuoden välein julkaistavat lisäosat tuovat isoja muutoksia erityisesti rotuihin ja hahmoluokkiin. Tämän myötä niiden suosiossa on kausittaista vaihtelua.

Hazzikostasin mukaan tavoite on pitää kaikki rodut ja hahmoluokat pelattavina, mutta hän myöntää monien pelaajien seuraavan metaa eli optimaalista pelitapaa. Sitä ei voi siksi myöskään sivuuttaa pelinkehityksessä.

– Sillä ei ole mitään väliä, mitä me kehitystiimissä tästä ajattelemme, vaan mitä pelaajat tekevät, Hazzikostas toteaa.

Hazzikostasin näkemyksen mukaan pelin metan määrittävät usein trendit, oppaat, niiden kirjoittajat ja se, mitä huippukillat tekevät. Näiden tahojen valinnat niin sanotusti valuvat alemmas, sillä heikommatkin pelaajat kopioivat huippuja.

– Vaikka alemmalla tasolla pelaavat pärjäisivät eri hahmoilla, mutta he haluavat silti tuntea yrittävänsä kaikkensa, joten he seuraavat metaa.

Blizzardin työkalupakki tämän pulman ratkaisemiseksi on Hazzikostasin mielestä suhteellisen rajallinen.

– Me voimme auttaa aktiivisesti vain tasapainottamalla peliä. Mutta fakta on, että aina tietyt hahmoluokat tulevat olemaan muita parempia ja jotkut vähemmän tehokkaita.

Hazzikostas kommentoi IS:lle myös tasapainottelua raidaamiseen liittyvissä haasteissa. Kehittäjät ovat yrittäneet luoda tilanteen, jossa raidaamisessa olisi mukana mahdollisimman laaja kirjo eri rotuja ja hahmoluokkia.

Hazzikostas nostaa kysymykseen liittyen suomalaisen esimerkin vuosikymmenen takaa. Tuolloin WoWin parhaimmistoon kuului suomalaiskilta Paragon, joka jätti kerran pelin Shaman-hahmoluokan valitsematta omaan kokoonpanoonsa.

Tämä johti siihen, että myös huonommat pelaajat alkoivat karttaa shamaaneja. Blizzard ei kuitenkaan halunnut yksinkertaisesti lisätä hahmoluokan tehoja, joten kehittäjä korjasi tämän antamalla hahmolle uuden loitsun, joka teki siitä jälleen pätevän vaihtoehdon moniin pelin vaikeimmista taisteluista.

– Me olisimme voineet vain parantaa suoraan Shamanin tehoja, mutta se olisi johtanut yksinkertaisesti siihen, että jokin toinen hahmo olisi korvattu sillä, Hazzikostas perustelee ratkaisua.