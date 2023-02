Astraliksen viestintävastaavan mukaan video ei vastannut organisaation arvoja, joten se poistettiin nopeasti.

Tanskalainen esports-jätti Astralis yllätti monet ystävänpäivänä julkaisemallaan TikTok-videolla, joka katosi nopeasti palvelusta.

Videolla kuvataan viime vuoden lopulla Counter-Strike-joukkueeseen palannutta Nicolai ”dev1ce” Reedtziä. Videon päälle on kirjoitettu kolme CS-aiheista iskurepliikkiä, jotka kuuluivat seuraavasti:

Voinko porata tuplaoviasi? Näytät suoraan tehtaalta tulleelta, mutta kun olen valmis kanssasi, olet reissussa rähjääntynyt. Tyttö, käänny ympäri, koska aion valottaa ja pamauttaa sinut.

Ensimmäinen repliikki on viittaus Dust II -kartan tuplaoviin, joista usein ammutaan läpi (eli porataan). Toisessa viitataan puolestaan skinien kuntoluokitukseen (suoraan tehtaalta tullut on paras, reissussa rähjääntynyt taas huonoin). Kolmannessa leikitellään flashbang-sanalla (valokranaatti).

Kuvakaappauksen Astraliksen videosta on jakanut muun muassa toimittaja Richard Lewis, joka huomautti organisaatiolla olevan myös naisjoukkue.

– Tämä Astraliksen poistama TikTok-video näyttää, miten tosissaan he ovat mukana ESL Impactissa (naisten CS-liigassa), palkittu brittitoimittaja naljaili.

Lewis huomautti myös asiaa koskevan keskustelun kadonneen Redditin CS:GO-alueelta, jolla on päivittäin miljoonia lukijoita. Lewisin twiitin alta löytyy reaktioita laidasta laitaan: Joidenkin mielestä videon repliikit ovat hauskoja, mutta osa pitää niitä täysin asiattomina.

Astraliksen viestintävastaava Steen Laursen kommentoi kohua Expressenille. Laursenin mukaan video poistettiin, koska se ei vastaa Astraliksen arvoja. Video oli saanut lyhyessä ajassa tuhansia tykkäyksiä. Tanskalaisorganisaatio on käynyt läpi sisäisesti toimintatapojaan, jotta vastaava ei toistu uudestaan.

– Investoimme paljon naisten joukkueeseemme, kuten myös promotyöhön esportsin tasa-arvon ja monipuolisuuden puolesta. Joten tietenkään tämä ei ole jotain, mitä haluamme nähdä kanavissamme vitsinä tai muunakaan, Laursen totesi ruotsalaislehdelle.

Astralis on yksi CS:n tunnetuimmista nimistä, joka on tällä hetkellä maailmanlistan sijalla 16. Neljästi major-mestaruuden voittanut joukkue on muuttunut mestaruusvuosista merkittävästi.