HAVU sai ison kutsun: Samaan lohkoon maailman parhaan kanssa

HAVU kilpailee tällä viikolla paikasta RMR:ään, joka on ainoa tapa päästä majoreille.

Suomalainen Counter-Strike-joukkue HAVU Gaming on saanut suoran kutsun Euroopan RMR:n suljettuun karsintavaiheeseen, joka pelataan 16.–19.2.

Suljetusta karsintavaiheesta aukeaa tie RMR:ään, jolla ratkotaan major-arvoturnauksen osallistujat. Tänä keväänä major järjestetään toukokuussa Pariisissa.

Kutsun saamalla HAVU välttää brutaalista formaatista tunnetun ensimmäisen karsintavaiheen eli avoimet karsinnat. Kutsu irtosi siitä huolimatta, että joukkue vaihtoi kaksi pelaajaa helmikuun alussa.

HAVU on sijoitettu A-karsintalohkoon, jossa pelaavat lisäksi G2, Astralis, 9INE, Copenhagen Flames, SAW, IKLA ja 1win. HAVU on nimekkäässä seurassa, sillä G2 on maailman ykkösjoukkue ja Astralis nelinkertainen major-mestari.

Suomalaisjoukkueen kokoonpano karsinnassa on Sami ”xseveN” Laasanen, Jani ”Aerial” Jussila, Joonas ”doto” Forss, Matias ”Banjo” Kivistö ja Otto ”ottoNd” Sihvo. Joukkuetta valmentaa Mikko ”xartE” Välimaa.

Lue lisää: HAVU vaihtaa pelaajia – testaa kahta tuttua nimeä

Netissä pelattavan suljetun karsintavaiheen 32 joukkuetta on jaettu kahteen lohkoon. Osallistujista 18 kuittaa paikan Euroopan RMR:ään, jolla ratkaistaan alueen major-osallistujat.

18 karsintanimen lisäksi major-paikoista RMR:ssä taistelee 14 kutsujoukkuetta. Kutsuttujen listalla ovat edellisessä majorissa menestyneet joukkueet, kuten suomalaisorganisaatio ENCE, Aleksi ”Aleksib” Virolaisen johtama Ninjas in Pyjamas sekä huippunimet Heroic ja Na’Vi.

Huhtikuun alussa Tanskassa pelattavassa RMR:ssä joukkueet on jaettu taas kahteen lohkoon. Yhteensä 17 eurooppalaisjoukkuetta lunastaa liput Pariisissa pelattavaan arvoturnaukseen.

FAKTA BLAST.tv Paris Major 2023 (Euroopan-karsinnat) 13.–14.2. Avoin karsinta #1 (8 parasta seuraavaan vaiheeseen)

14.–15.2. Avoin karsinta #2 (8 parasta seuraavaan vaiheeseen)

16.–19.2. Suljetut karsinnat (kaksi 16 joukkueen lohkoa, yhteensä 18 joukkuetta jatkoon)

3.–12.4. RMR-karsinnat (kaksi 16 joukkueen lohkoa, yhteensä 17 joukkuetta majoreille)

8.–21.5. BLAST.tv Paris Major 2023 (24 joukkuetta ympäri maailmaa kilpailemassa 1,25 miljoonasta dollarista)

HAVU ei ole koskaan pelannut CS-majoreilla, joten edessä on jännittävä kevätkausi.

Suomalaisjoukkueista arvoturnauksessa ovat pelanneet aiemmin vain 3DMAX (Katowice 2015) ja ENCE (Katowice 2019, Berlin 2019). 3DMAX putosi jo lohkovaiheessa, mutta ENCE ylsi ensin hopeaan ja toisella kertaa kahdeksan parhaan joukkoon.