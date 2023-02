Kesällä 2022 pörssiin listatun FaZe Clanin osake on laskenut reilun puolen vuoden aikana peräti 96 prosenttia.

Pelaamisen globaali meganimi FaZe Clan on pahoissa talousvaikeuksissa, joka näkyy myös osakkeen hinnassa.

Syksyllä 2021 FaZe ilmoitti aikeistaan listautua pörssiin. Arvokseen yhtiö nimesi silloin miljardi dollaria, mutta Nasdaq-teknologiapörssiin päästessään arvoksi muodostui lopulta noin 700 miljoonaa dollaria.

Osake oli listautumisen (20.7.) jälkeen 20,08 dollaria, mutta jo syyskuun lopussa hinta oli painunut alle 10 dollarin. Vuoden vaihtuessa osakkeen hinta oli jo alle kahden dollarin.

Tällä hetkellä osakkeesta saa maksaa 0,69 dollaria. Osakkeen arvo on laskenut reilun puolen vuoden aikana siis järisyttävät 96 prosenttia.

FaZella ei mene hyvin. Kuvakaappaus Googlesta.

Osakkeen hinta oli tammi-helmikuun aikana lähes kahden viikon ajan alle yhden dollarin. Mikäli hinta pysyy alle dollarissa kokonaisen kuukauden, Nasdaq voi antaa 180 päivää kestävän varoituksen, jonka päätyttyä osake voidaan poistaa listoilta.

FaZen onneksi osake nousi yli dollariin tammikuun lopulla, joten kriittinen kuukauden tarkastelujakso alkoi alusta. FaZen pörssiarvo on tällä hetkellä vain reilut 50 miljoonaa dollaria.

Forbesin mukaan FaZen tilillä oli syyskuun 2022 lopussa 43,9 miljoonaa dollaria. Se riittää pitämään toiminnan yllä suurin piirtein marraskuuhun 2023 asti.

Jacob Wolf puolestaan kertoi helmikuun alussa, että FaZe teki viimeisimmällä neljänneksellä (2022 Q3) tappiota peräti 154 miljoonaa dollaria. Palkittu toimittaja Wolf näkee FaZella käytännössä kaksi mahdollisuutta: Joku sijoittajaryhmä ostaa FaZen tai sitten legendaarinen pelibrändi kuolee hitaasti, mutta varmasti.

16. helmikuuta FaZe ilmoitti antaneensa potkut 20 prosentille työntekijöistään. Toimitusjohtaja Lee Trink kertoi syyksi yleisesti taloustilanteeseen liittyvät epävarmuudet ongelmat.

Call of Duty -temppuvideoista miljoonayhtiöksi kasvanut FaZe on haalinut vuosien aikana kymmeniä miljoonia faneja ympäri maailmaa. Call of Dutyn lisäksi se on niittänyt menestystä Counter-Strikessa, Fortnitessa, PUBG: Battlegroundsissa, Valorantissa ja Rainbow Six Siegessa.

Suosittujen sisällöntuottajien ohella FaZe tunnetaan myös erilaisista yhteistyökuvioista muun muassa Xboxin, Batmanin, Manchester Cityn, Murakamin, AntiSocialSocialClubin ja Juice Wrldin kanssa.

FaZella riittänyt vuosien aikana myös erilaisia kohuja liittyen huijaamiseen, perustajan kännisekoiluihin, hämäriin bisneskuvioihin ja pelaajien rasistisiin huuteluihin.

Esportsin vuosia kestänyt hurja kasvu näyttää lopahtaneen ainakin väliaikaisesti. Viimeisen vuoden aikana yhä useampi nimekkäämpi organisaatio on lyönyt pillit pussiin tai irtisanonut työntekijöitä kustannuksissa säästämiseksi.

Sijoitus- ja sponsorirahaa on ollut myös aiempaa vaikeampi saada kasaan, kun yhä useampi taho on huomannut, että nuoria seuraajia ei olekaan niin helppo muuttaa rahaksi.