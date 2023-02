Alkuvuoden ylivoimainen pelitapaus on Harry Potterin universumiin sijoittuva Hogwarts Legacy.

Peli julkaistiin tänään perjantaina maailmanlaajuisesti pc:lle, PlayStation 5:lle ja Xbox Seriesille, mutta Deluxe-version tilanneet pääsivät pelaamaan jo tiistaina. PS4:lle ja Xbox Onelle peli ilmestyy 4.4. ja Nintendo Switchille 25.7.

Avoimen maailman roolipelin tapahtumat sijoittuvat 1800-luvulle aikaan ennen Harry Potter -elokuvia. Pelaaja luo hahmon, joka hallitsee harvinaisen kyvyn, jonka avulla selvitetään Tylypahkaan sijoittuvaa mysteeriä.

Pelin lähtökohdat ja taustat huomioiden siitä ennustetaan vuoden 2023 parhaiten myyneet pelit -listan yhtä kärkinimeä. Avalanche Studios näyttää arvioiden perusteella onnistuneen pitkälti lunastamaan pelaajien odotukset.

Metacritic listaa pelin arvosanaksi kriitikoilta 8,6/10, kun arvioita on annettu lähes sata. Pelaajien arvosana on samaisella sivustolla tuhannen arvion jälkeen 8,9/10.

Pelin suurta avointa maailmaa on kehuttu, kuten myös yleistä tunnelmaa. Monessa arviossa sitä kutsutaan Harry Potter -fanien unelmien täyttymykseksi. Tarinaa on sen sijaan moitittu monessa arviossa tylsäksi ja ohueksi.

Ilta-Sanomien laajempi ja perinpohjainen arvio pelistä julkaistaan helmikuun aikana, mutta toimittaja Iida Hallikainen kirjoitti ensitunnelmistaan seuraavasti:

Tähän mennessä peli on tarjonnut elokuvamaisen elämyksen, upeita maisemia ja grafiikoita, rutkasti tekemistä ja valtavan, avoimen maailman. Tylypahkassa on aito tunnelma. Linnan käytävät pursuavat mysteerejä, metkaa elokuva-musiikkia ja tosifaneille tuttuja nimiä. On kutkuttavaa rikkoa sääntöjä ja käydä ostamassa ensimmäiset taikatarvikkeet Tylyahosta.