116 vuoden tuomion saaneen Shayene Victorion rangaistusta alennettiin – vakuuttaa yhä syyttömyyttään

Vapaalla jalalla oleva Shayene ”shAy” Victorio on valittanut taas tuomarin päätöksestä.

Pitkän tuomion saanut entinen CS-pelaaja Shayene ”shAy” Victorio odottaa parhaillaan esikoistaan. Victorio on vakuuttanut alusta asti olevansa syytön.

Entinen brasilialainen Counter-Strike-pelaaja Shayene ”shAy” Victorio nousi keväällä 2020 otsikoihin, kun lukuisat brasilialaismediat uutisoivat hänen saaneen 116 vuoden vankeustuomion.

Oikeus totesi Victorion syyllistyneen vuosina 2013–17 yli sataan kavallukseen verkkokauppahuijauksilla. Pelaaja kiisti välittömästi syyllisyytensä ja valitti tuomiosta. Hänen mukaansa syyllisiä olivat entiset bisneskumppanit eli isä ja ex-kumppani.

30-vuotias brasilialainen ei ole toistaiseksi istunut päivääkään valituksensa takia. Victorio on Instagram-tilinsä perusteella sen sijaan nauttinut elämästä yhdessä jalkapallomaalivahdin Jean Paulo Fernandes Filhon kanssa.

Nyt Globo uutisoi São Paulon tuomioistuimen käsitelleen viimeinkin brasilialaisnaisen valituksen.

Tuomioistuin päätti laskea Victorion vankeustuomion kolmeen vuoteen ja yhdeksään kuukauteen avovankilassa, ja tämä muutettiin vielä yhteiskuntapalveluksi. Hänet todettiin syylliseksi lukuisista kavalluksista.

Globon mukaan Victorion puolustus aikoo valittaa päätöksestä, koska tuomiossa ”on tehty vakavia virheitä”. Lisäksi uhreille on kuulemma maksettu korvaukset ”kauan aikaa sitten”, mutta tuomioistuin ei ole huomioinut tätä päätöksessään.

Nainen on syyttänyt sotkusta erityisesti ex-kumppaniaan, joka Globon mukaan perusti yli 35 yritystä huijauksiin liittyen. Mies onnistui myös vakuuttamaan Victorion perustamaan yrityksiä, joita käytettiin niin ikään osana huijausta.

Tuomarin mukaan Victorio oli täysin tietoinen asiakkaiden vedätyksestä. Todisteiden mukaan hän muun muassa hankki ex-kumppaninsa kanssa samana päivänä luksusautot rahoilla, jotka oli tienattu verkkokauppahuijauksilla.

Brasilialaisnainen on saanut oikeuskäsittelyn aikana yli 130 000 Instagram-seuraajaa, joita nyt on jo yli 220 000. Hän on myös muuttanut Paraguayhin kumppaninsa Filhon jalkapallouran perässä. Marraskuussa 2022 pari ilmoitti odottavansa perheenlisäystä.

11 vuota kestäneellä kilpaurallaan Victoria edusti muun muassa tunnettujen brasilialaisorganisaatioiden MIBRin, PaiNin ja Keyd Starsin naisjoukkueita. Hän lopetti kilpailemisen vuonna 2019.