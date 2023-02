Odotettua peliä epäillään huijaukseksi – uusi video ei ainakaan paranna tilannetta

Hiljattain lykättyä The Day Before -peliä on esitelty 10 minuutin edestä. Lopputulos ei ole vakuuttanut peliä odottavia.

Selviytymistoimintaa tarjoava The Day Before on avoimen maailman nettimoninpeli, jossa muiden pelaajien lisäksi zombit ovat uhkana.

Odotetusta selviytymismoninpelistä The Day Beforesta on julkaistu kymmenen minuutin edestä videota, jolla esitellään pelimaailmaa, tarvikkeiden luomista, ammuskelemista sekä zombeja.

Uusi traileri ei ole saanut pelaajilta kovin kummoista vastaanottoa. Sitä on haukuttu tylsän oloiseksi ja toiminnan osalta pettymykseksi, mutta grafiikat ovat olleet monien mieleen.

Moni on tosin kyseenalaistanut, miten aitoa materiaalia kehitteillä olevasta pelistä todellisuudessa on näytetty. Videolla ei näy esimerkiksi liiemmin hudia eli käyttöliittymää. Tämä on erikoista, sillä videon tarkoitus on näyttää aitoa pelikuvaa.

– Peliksi, jonka oli aiemmin tarkoitus ilmestyä tässä kuussa, tämä on... ainutlaatuinen traileri, kommentoi eräs YouTubessa.

– Paras näkemäni hölkkäilysimulaattori. En malta odottaa seuraavaa viivästystä, ivasi toinen viitaten pelin pariin kertaan jo muuttuneeseen julkaisuajankohtaan.

Kaiken kukkuraksi peliä kehittävä Fntastic julkaisi heti trailerin perään yllättävän videon, jolla väitetään erään studion kehittäjistä pelaavan peliä. 40 sekuntia kestävä pätkä sijoittuu samalle kadulle, joka näkyy trailerilla.

– Nyt olen vakuuttunut, kun katsoin hänen teeskentelevän pelin pelaamisesta. Upposi varmasti, veisteli toinen.

– Tämän täytyy olla hölmöin ”todiste”, jota olen ikinä nähnyt, naureskeli kolmas.

Videoiden lisäksi pelaajien nihkeyteen vaikuttaa The Day Beforen julkaisun yllättävä siirtäminen maaliskuulta peräti marraskuulle asti. Monen kommentoijan mielestä peli on nähdyn perusteella vielä kaukana julkaisukunnosta.

Koko pelin olemassaolo on hiljattain jopa kyseenalaistettu sen ympärillä olevan savuverhon takia. Kehittäjä on singaporelainen Fntastic, jolla väitetään olevan 200 työntekijää, mutta alla on vain pari pienemmälle huomiolle jäänyttä peliä.

The Day Before on puolestaan kunnianhimoinen avoimen maailman selviytymispeli, joka sai heti ensimmäisellä trailerillaan pelaajien huomion. Se nousi välittömästi yhdeksi Steamin toivelistatuimmista peleistä, mutta tammikuun lopulla pelin sivu katosi koko palvelusta yllättäen.