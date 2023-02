Razer Viper Mini Signature Editionin hinta ihmetyttää jopa hiiriharrastajia.

Razer Viper Mini Signature Editionilla on kova hinta.

Pelaamisen suurimpiin brändeihin lukeutuva Razer on esitellyt uusimman pelihiirensä, joka on aiheuttanut melkoista kummastelua jopa hiiriharrastajien keskuudessa.

Razerin kaikkien aikojen kevyin pelihiiri on vain 49 grammaa painava Razer Viper Mini Signature Edition. Kestävästä magnesiumseoksesta valmistetun hiiren runko on hyvin erikoisen näköinen: yleisen hunajakennorakenteen sijaan siinä on nimittäin huomattavan kokoiset reiät.

Magnesiumseoksesta rakennettu runko on rei’istä huolimatta kuulemma kestävä.

Erikoisen designin ohella kummastelua on ollut hinnasta. Langattomasta hiirestä saa nimittäin pulittaa peräti 320 euroa, mikä tekee siitä markkinoiden kalleimman. Esimerkiksi Razerin aiemmat huippuhiiret ovat maksaneet alle 200 euroa.

Hiiri on aiheuttanut parranpärinää erityisesti hiiriharrastajien ja elitistien keskuudessa. Muun muassa Redditin suosittu MouseReview-alue täyttyi hiirtä koskevista keskusteluketjuista.

– Hetkinen. Kyseessä on oikea tuote eikä tämä design olekaan vitsi?!

– Lmfao. 280 dollaria. Jostain vitun hiirestä. Tämä on naurettavaa.

– Tämä on ryöstö päivänvalossa. Ihmisten on äänestettävä lompakoillaan ja sanottava ei näille naurettaville hinnoille.

– Pyydän, älkää ostako tätä hölynpölyä. Osoitat vain yrityksille, että 300 dollaria jostain vitun hiirestä on kohtuullinen summa. Pian jokainen hiirivalmistaja myy huippuhiirtään 300 dollarilla.

Razerin edustaja on samaisella Reddit-alueelle vastannut joihinkin kommentteihin. Hän kertoi kyseessä olevan yhtiön sisällä eräänlainen intohimoprojekti, jolla tuskin tehdään voittoa tai edes huomattavaa liikevaihtoa. Hän kuitenkin muistutti hiiren vaativan paljon käsityötä ja laadunvalvontaa, joten hinta vastaa laatua.

Hiirtä myydään 12.2. alkaen vain Razerin verkkokaupan kautta. Myyntipakkaus sisältää hiiren lisäksi HyperPolling-donglen 4000 hertsin yhteydellä, kahdet vaihtotassut, kahdet grippiteipit, puhdituspyyhkeitä ja mikrokuituliinan. Kyseessä ei ole rajoitettu tuote, mutta sitä valmistetaan kerrallaan vain pieniä eriä, joten myös myynti tapahtuu erissä.