PlayStation Plus -pelikokoelman jakaminen lopetetaan 9. toukokuuta, mutta PlayStation Plus -tilauspalveluun se ei vaikuta. PS5-omistajien kannattaa kuitenkin ottaa pelit talteen viimeistään nyt.

PlayStation lopettaa PlayStation 5:n omistajille tarjotun PlayStation Plus -pelikokoelman jakamisen 9. toukokuuta.

Pelikokoelma sisältää 19 suosikkipeliä, kuten vuoden 2018 peliksi valitun God of Warin, tasohyppelyklassikko Crash Bandicoot N. Sane Trilogyn peliä, kauhupelien uuden klassikon Resident Evil 7: Biohazardin, elokuvamaisen Until Dawnin sekä The Last of Us Remasteredin, josta pyörii parhaillaan tv-sovitus HBO:lla.

Asiasta on ilmoitettu sähköpostiviestillä, jossa ei avata syitä päätökselle. Siinä kuitenkin muistutetaan kokoelman pelien olevan pelattavissa jatkossakin, kunhan ne kaikki on lisätty omaan pelikirjastoon ja käyttäjällä on voimassa oleva PlayStation Plus -tilaus.

Viesti on aiheuttanut jonkin verran hämmästystä pleikkaripelaajien keskuudessa.

PlayStation Plus on nimittäin pleikkarin kuukausimaksuinen jäsenpalvelu, jota vaaditaan esimerkiksi joidenkin pelien verkkomoninpelin pelaamiseen. Tilaajat saavat kuukausittain pari ilmaista peliä, jotka ovat pelattavissa maksullisen tilauksen ollessa voimassa – kunhan ne on lunastanut talteen.

Sähköpostissa muistutetaan ettei PlayStation Plus -kokoelma ja PlayStation Plus -jäsenpalvelu ole sama asia. Kuukausittain vaihtuvat ilmaistarjoukset jatkuvat siis jatkossakin.

– Muutos ei vaikuta PlayStation Plus -pelivalikoimaan, kuukauden peleihin eikä muihin olemassa oleviin jäsenetuihin, viestissä painotetaan.

Kaikki pelit ovat otettavissa talteen vielä toukokuun alkupuolelle asti. Pelit voi lisätä omaan pelikirjastoon vain PS5:llä. Pelipaketti löytyy konsolin kauppapaikan kautta ”PS Plus -kokoelma” nimikkeellä.

Pelit tarvitsee vain lisätä käyttäjätilin pelikirjastoon, jotta ne ovat käytettävissä myöhemminkin. Konsolille pelit pitää ladata vasta siinä vaiheessa, kun haluaa mennä pelaamaan.