Pelinäppäimistöön lyötiin kaikki herkut ja hintakin on kohdallaan – yksi ratkaisu saa silti näkemään punaista

Asus löi pelinäppäimistöön näytön, josta on oikeasti iloa käyttäjälle. Uusimman pelihiiren hinnoittelu ei kuitenkaan onnistunut ihan täysin.

Huippuluokan pelivälineiden hinnat nousevat vuosi vuodelta, kun valmistajat keksivät pienen pieniä kikkoja, uudistuksia ja niiden ympärille hienoja markkinointitermejä.

Ilta-Sanomat testasi taiwanilaisen Asusin kovimpaan hintaluokkaan asettuvat uutuudet. Testiin pääsivät Azoth-näppäimistö, Harpe Ace -pelihiiri ja Hone Ace Aim Lab Edition -hiirimatto.

Yllättävän hinnan saanut näppäimistö erottuu edukseen

Azoth tekee välittömän vaikutuksen ulkonäöllään. 75-prosenttisen näppäimistön oikeasta reunasta on jätetty pois numeronäppäimet ja pari muuta, mutta nuolinäppäimet kuitenkin löytyvät. Useimmille näppäimiä on siis ihan riittävästi.

Päällinen on metallia ja pohja bluetoothin takia muovia, mutta lopputulos on silti laadukas. Bluetoothin lisäksi näppäimistön saa yhdistettyä langattomasti 2,4 gigahertsin vastaanottimella tai perinteisesti usb:llä.

Kauttaaltaan vaahtomuovilla pehmustettu runko ja voidellut kytkimet tekevät näppäimistöstä hiljaisen. Valmistajan omat ROG NX -kytkimet (testiversiossa punaiset eli lineaariset) ovat ihan ookoo, kuten myös PBT-muovia olevat hieman karheat näppäinhatut.

Hotswap-ominaisuuden ansiosta kytkimet voi vaihtaa. Punaiset ovat ROG NX:t ja turkoosit toimittajan omat Glorious Lynxit. Kytkimet ja hatut vaihtamalla kirjoitustuntuma parani ja näppis hiljeni entisestään.

Rgb-valot saa halutessaan vaikka vilkkumaan tai reagoimaan painalluksiin.

Azothin erikoisuus on oikeassa yläkulmassa sijaitseva oled-näyttö. Sen yhteydessä olevalla kytkimellä voi hallita näppäimistön rgb-valoja, pc:n äänenvoimakkuutta, musiikkia tai vilkaista prosessorin ja näytönohjaimen lämpöjä.

Näytöstä oli oikeasti iloa, sillä lämmöt näkyivät oikein ja musiikkiakin sai hallittua kätevästi. Ensimmäisinä päivinä näyttö jumitti pari kertaa esitettävän kappaleen tietojen osalta, mutta ongelma katosi päivityksillä.

Rgb-valot ja oled-näyttö päällä akku kesti käytössä noin 60 tuntia. Se on ihan kohtuullinen aika, koska piuhaan tarvitsi tarttua vain reilun viikon välein. Asus lupaa näppäimistölle jopa 2000 tunnin käyttöaikaa, jos ei käytä valoja tai näyttöä, mutta tätä emme ehtineet testata.

Tältä näyttää näppäimistön oikea reuna. Oled-näytöstä on oikeasti iloa.

Muuten erinomaisen kokonaisuuden pilaa Armoury Crate -hallintaohjelma, jolla voi säätää esimerkiksi oled-näyttöä, ohjelmoida näppäimiä ja muuta. Se on yksinkertaisesti epäluotettava ja äärimmäisen huonosti toimiva. Useasti asetuksia ei päässyt säätämään ilman koneen uudelleenkäynnistystä, koska Armoury Cratessa oli niin sanotusti bitti vinossa.

280 euroa on paljon rahaa näppäimistöstä, mutta Azoth on hintansa arvoinen. Se tarjoaa ominaisuuksiltaan peruspelinäppiksiä hiljaisemman, laadukkaamman ja monipuolisemman paketin.

Täyden kympin arvosanaa se ei kuitenkaan saa. Armoury Crate on niin huono, että se pitäisi kieltää. Lisäksi näppäimistöstä saa vasta kaiken irti, kun ostaa uudet kytkimet (ja mielellään myös näppäinhatut).

Mukana tulee tarvikelaatikko, josta löytyy muun muassa työkalut kytkinten poistamiseen ja avaamiseen, näppäinhattujen irrottamiseen, kolme ROG NX -kytkintä ja niihin sopivaa voiteluainetta.

Mainio hiiri kärsii kovasta hinnasta

Asus on tehnyt Harpe Ace -hiirensä yhdessä Aim Labin eli tähtäämistä kehittävän harjoittelupelin kanssa. Vain 54 grammaa painava hiiri onkin suunnattu fps-pelaajille.

Hiiren kanssa ei ole turhia alettu kikkailla: vasemmassa kyljessä on kaksi sivunäppäintä ja rullassa rgb-valo, joka ei oikein millään vaihtoehdolla näytä kovin kivalta.

Minimalistinen tumma design on hieno. Muotoilu on lähellä Logitech G Pro X Superlightia ja Razer Viper V2 Prota, mutta Harpe Ace on keskeltä korkeampi. Sen takia hiiri erottuu kilpailijoista, mutta tuntuu kuitenkin tutulta.

Hiiren suhteellisen korkealle asettuvan ”keskivartalon” takia sivunäppäimet olisi voinut asettaa hitusen alemmaksi. Nyt testaajan käsi ei ollut ihan optimaalisessa asennossa,.

Mukana tulee ylimääräinen setti hiiritassuja sekä grippiteipit. En normaalisti käytä grippiä, mutta tämän hiiren kohdalla niistä oli iloa.

Asuksen omat kytkimet eivät vedä vertoja klikkituntumaltaan vertoja Logitechin ja Razerin huippumallien osille. Klikkituntuma on kevyehkö ja viiveetön. Rulla antaa selvän merkin jokaisen portaan kohdalla, eikä painamiseen tarvitse kovin paljoa voimaa.

36 000 dpi:n sensori on Asuksen omaa ja laadukasta tuotantoa, joten sen piikkiin ei voi pelisuorituksia laittaa. Akku kesti noin 80 tuntia, kun rullan rgb-valo oli päällä.

Hiiren sensorin nopeutta ja päivitysnopeutta voi vaihtaa pohjaan sijoitetuista näppäimistä. Pohjasta löytyy myös virtakytkin, jolla valitaan jokin kolmesta yhdistämistavasta (2,4 GHz:n langaton, bluetooth tai usb, jonka ollessa valittuna akku ei kulu).

Pinta on teksturoitua nailonia, joka on varsin mukava kädessä. Kyljestä löytyy myös kuviointia.

Yhteistyö harjoittelupelin kanssa näkyy Aim Lab Settings -ominaisuutena, joka analysoi pelaajan suorituksia Aim Labissa ja suosittelee tarvittaessa muutoksia asetuksiin. Testaajalle ohjelmisto suositteli hieman hitaampaa sensorin nopeutta, mutta pelisuorituksiin muutos ei vaikuttanut ainakaan positiivisella tavalla.

Harpe Ace on kaiken kaikkiaan todella hyvä langaton pelihiiri, jota voi suositella fps-pelaajille. Omaan käteeni se ei istunut täydellisesti, mutta istuvuus onkin nykypäivänä melkeinpä pelihiirien suurin ero. Ja ratkaiseva tekijä ostopäätöstä tehdessä.

160 euron hintaluokassa Harpe Ace kilpailee suosituimpien pelihiirien kanssa kuluttajien huomiosta. Sen osalta Asus teki mielestäni virheen: halvempi hinta olisi luonut enemmän kiinnostusta ja tuonut asiakkaita, mutta nyt huomio menee kaupassa todennäköisesti Razerin ja Logitechin kaltaisille markkinajohtajille.

Armoury Cratella saa säädettyä hiirtä monipuolisesti. Asetukset kannattaa hoitaa kerralla kuntoon, koska ohjelman toimivuus on usein tuurista kiinni.

Hyvin yleinen näkymä Armoury Cratea käyttäessä: ”ladataan...”

Hiirimatto on kokeilemisen arvoinen

Vajaat 40 euroa maksava Hone Ace Aim Lab Edition on niin sanottu medium control -hiirimatto. Pinnan tarjoaman kitkan vuoksi liikkeisiin tarvitaan hieman enemmän voimaa, ja vähänkin otetta hölläämällä hiiri alkaa välittömästi hidastua.

Itse olen aina tykännyt enemmän nopeammista matoista, joten muutos oli melkoinen. Parin päivän pelaamisen jälkeen tähtäin meni selvästi aiempaa paremmalla prosentilla pään kohdalle Counter-Strikessa. Vastapainona tosin enemmän liikettä vaativat tilanteet päättyivät yhä useammin kuolemaan, kun en saanut hiirtä liikkumaan matolla totutulla tavalla.

Hone Ace on medium control -matoksi erittäin hyvä hintaluokassaan. Jos control-matoista ei ole aiempaa kokemusta, ei tämä ole ainakaan huono valinta kokeiltavaksi. Itselläni se voisi olla pysyvä ratkaisu, jos se olisi niin sanotusti deskmat-kokoa (90–100 cm leveä).