Jokerit palaa NHL-peliin

Jokerit-paitoja ei ole nähty pelissä liki kymmeneen vuoteen.

Jokereiden viralliset kauden 22–23-pelipaidat lisätään NHL 23 -peliin torstai-iltana 2. helmikuuta kello 18 julkaistavassa päivityksessä.

Narrien koti- ja vieraspeliasut ovat käytettävissä EASHL- ja Hockey Ultimate Team -pelimuodoissa. Jokerit-edustusjoukkuetta ei näillä näkymin pelissä nähdä, sillä sellaista ei ole olemassakaan.

– Jokerit on edelleen yksi Euroopan tunnetuimmista ja eniten tunteita herättävistä jääkiekkobrändeistä. On hienoa tarjota Jokereiden junioripelaajille ja koko Jokerit-yhteisölle mahdollisuus edustaa joukkuettaan NHL 23 -pelissä, kommentoi EA Sportsin kansainvälinen markkinointimanageri Jason Nikkinen.

Jokerit ovat olleet edellisen kerran mukana NHL 14 -pelissä, joka julkaistiin vuonna 2013. KHL:ssä vietettyjen vuosien aikana Jokerit ei ollut mukana pelissä.

Paidat lisätään peliin osana EA Sportsin ja Helsingin Jokerit ry:n aloittamaa kumppanuutta.

Jokerit on ollut suomalaisen kiekkoilun kuumin puheenaihe joukkueen jätettyä KHL:n Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Tällä hetkellä Jokerit, jonka takana on IS:n tietojen mukaan Harkimojen perhe, hakee paikkaa Mestiksestä. Hallin löytäminen pääkaupunkiseudulta on yksi monista haasteista, joita Team Jokerit Oy on kohdannut.