Deepfake-videoita ja kuvia striimaajista tarjonnut kauppapaikka on kadonnut kohun seurauksena.

Brandon ”Atrioc” Ewing on jättänyt kohun takia striimaamisen toistaiseksi. Kuvakaappaus striimaajan anteeksipyyntöstriimistä.

Suosittu yhdysvaltalainen Twitch-striimaaja Brandon ”Atrioc” Ewing on jäänyt kiinni kollegoistaan tehtyjen deepfake-videoiden katsomisesta, uutisoivat muun muassa Dexerto ja Kotaku.

Deepfake tarkoittaa tekoälyn avulla muokattua videoa, jossa esimerkiksi henkilön kasvot on korvattu toisen henkilön kasvoilla.

Ewing oli ostanut erään sivuston kautta deepfakella tehtyjä kuvia ja pornovideoita striimaajista. Ewing sanoi päätyneensä sivustolle PornHub-pornosivustolla olleen mainoksen kautta.

– Olin sairaan utelias ja klikkasin jotain. Se on törkeää ja olen pahoillani. Tämä on niin noloa, Ewing sanoi itkuisessa anteeksipyynnössään, jonka hän striimasi Twitchiin vaimonsa Arianna Ewingin itkiessä miehensä rinnalla.

Striimaajan salaisuus paljastui pari päivää erään hänen Twitch-lähetyksensä jälkeen. Striimissä hän näytti katsojilleen vahingossa koneellaan auki olevat ohjelmat, joista yhden ikkunan otsikko sai katsojat kiinnostumaan. Katastrofi oli valmis, kun kuvat kyseisestä selainotsikosta lähtivät leviämään somessa.

Lue lisää: Twitch-tähden saama lahjoitus ihmetyttää: 69 000 dollaria käteistä, luksus­reppu, uusi iPhone...

Sivuston kautta myytiin kuvia ja videoita striimaajista, joista Ewing tunsi osan. Hän sanoo, ettei missään nimessä ostanut tuttavistaan tehtyä sisältöä. Sivustolle olivat päätyneet nimekkäistä naisstriimaajista ainakin Maya Elaine Higa, Imane ”Pokimane” Anys, QTCinderella ja Sweet_Anita, jotka kaikki olivat tietämättömiä asiasta.

– En tiedä pitäisikö itkeä, rikkoa asioita vai nauraa tässä vaiheessa, kommentoi Sweet_Anita, joka on aina pysytellyt kaukana seksuaalissävytteisestä sisällöstä.

– Lopettakaa ihmisten seksualisointi ilman heidän hyväksyntäänsä, miljoonien seuraama Anys pyysi.

– Tämä tilanne saa minut tuntemaan oloni inhottavaksi, haavoittuvaiseksi, pahoinvoivaksi ja loukatuksi – ja kaikki nämä tunteet ovat minulle aivan liian tuttuja, totesi puolestaan eläinsuojeluyhdistystä pyörittävä Maya Higa, joka on avoimesti kertonut tulleensa raiskatuksi vuonna 2018.

Ewing on pyytänyt anteeksi tekoaan, ilmoittanut pitävänsä taukoa striimaamisesta ja jättäytyvänsä toistaiseksi sivuun perustamansa Offbrand-agentuurin toiminnasta.

Videoita ja kuvia sivuston kautta myynyt käyttäjä on ajanut kauppansa alas. Tilalle on ladattu video, jolla tekijä pyytää anteeksi kaikilta loukkaamiltaan. QTCinderella on aiemmin kertonut käyttäneensä tuhansia dollareita kuukaudessa saadakseen hänestä tehdyt valekuvat pois internetistä.

Lue lisää: Törkysammio aukeaa, kun nais­striimaaja pukeutuu toppiin: Uhkauksia, väärennettyjä alaston­­­kuvia...

Tekoälyn tuottama pornosisältö on aihe, josta on riittänyt runsaasti keskustelua viime vuosina. Deepfake-porno oli otsikoissa varsinkin keväällä 2021, kun ruotsalaisesta sometähti Bianca Ingrosso joutui uhriksi. Ingrossosta kiersi netissä pornovideo, joka oli deepfakella tehty väärennös.

Lue lisää: Ruotsissa nousi kohu deep­fake-pornosta, kun suosittu some­tähti joutui sen uhriksi – tästä ilmiössä on kyse

Lue lisää: Pelottava ohjelma luo kenestä tahansa naisesta alastonkuvan 30 sekunnissa