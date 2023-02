11 viikkoa ja jäätävä määrä rahaa: PlayStationin megahitin myyntiluvut julki

God of War Ragnarök on takonut rahaa PlayStationille.

Santa Monica Studion kehittämä PlayStation-yksinoikeuspeli God of War Ragnarök on myynyt poskettoman määrän vain parissa kuukaudessa.

Studio ilmoitti Twitterissä peliä menneen kaupaksi jo 11 miljoonaa kappaletta. Pelkästään julkaisuviikon aikana peliä myytiin reilut viisi miljoonaa.

Ragnarök julkaistiin 9. marraskuuta 2022 PlayStation 4:lle ja 5:lle. Parissa kuukaudessa peli tuonut Sonyn kassaan rahaa arviolta puolen miljardin ja miljardin dollarin väliltä.

Ragnarökin myyntiluvut ovat erittäin kovat yksinoikeuspeliksi. Viime vuoden pelikuningas Elden Ring myi ensimmäisen neljän kuukauden aikana 16,6 miljoonaa kappaletta, mutta FromSoftwaren megahitti julkaistiin pc:lle, PS4:lle ja 5:lle, Xbox Onelle sekä Xbox Seriesille.

Ragnarök on jatko-osa vuonna 2018 julkaistulle God of Warille, jossa Kratos aloitti matkansa skandinaavimytologian parissa. God of War oli vuoden 2018 pelitapaus pokaten lukuisia vuoden peli -palkintoja. Sitä on myyty yli 23 miljoonaa kappaletta.