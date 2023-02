Dishonored-sarjan itsenäisen osan saa ilmaiseksi pc:lle, jos toimii nopeasti.

Epic Games jakaa pelikaupassaan rajoitetun ajan ilmaiseksi kehuttua Dishonored: Death of the Outsider -peliä tietokoneelle.

Kyseessä on Dishonored-sarjan itsenäinen osa, jossa pelaajaa pääsee ohjaamaan salamurhaaja Billie Lurkia, jolla on yliluonnollisia voimia. Ensimmäisen persoonan toiminta- ja hiiviskelypelissä on tarinavetoinen yksinpelikampanja.

Dishonored-sarjan pelejä on kehuttu käsikirjoituksen lisäksi kenttäsuunnittelusta ja yleisestä pelituntumasta. Death of the Outsider ei eroa näiltä osin edeltäjistään.

Peli on saanut kiitosta niin pelaajilta kuin kriitikoilta. Metacritic listaa kriitikoiden keskiarvosanaksi 8,1/10 ja pelaajien tuomioksi 7,8. Steamissa peli on saanut reilut 7000 arvioita, joiden jälkeen arvosana on erittäin myönteinen. Steam-arvioista peräti 86 % on positiivisia.

K18-pelin saa omakseen, kunhan sen lunastaa ennen torstai-iltaa 9.2. kello 18 Suomen aikaa. Lunastaminen edellyttää Epic-tilin luomista ja asiakasohjelmiston asentamista, mutta molemmat ovat ilmaisia.