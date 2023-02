Hill Climb Racing 3 on kehitteillä, mutta julkaisuajankohta on vielä mysteeri.

Hill Climb Racingin kolmas osa on kehitteillä.

Kaksi miljardia latausta maailmanlaajuisesti saaneen suositun ajomobiilipeli Hill Climb Racingin kolmas osa on parhaillaan kehityksessä.

Kolmas osa eroaa kahdesta aiemmasta muun muassa tarjoten 3d-grafiikan ja reaaliaikaisen moninpelin. Muista uutuuksista tai muutoksista kerrotaan myöhemmin.

– Kolmosen tavoite on tuoda ja tarjota uusia kokemuksia pelisarjan faneille sekä uusille pelaajille. Kaikkia juttuja ei ole ollut kannattavaa tuoda vanhoihin peleihin, joten sieltä ollaan ammennettu ideoita tähän uuteen osaan, kertoo pelin tuottaja, 32-vuotias John Rantala.

John Rantala työskentelee pelituottajana Fingersoftilla.

Pelisarja tunnetaan viihteellisestä fysiikkamallinnuksestaan, joka tuo vinkeän kierteen pelaamiseen. Fingersoftilla tiedostetaan tämän olevan vahvuus, jonka kanssa pitää olla tarkkana.

– Ykkösen ja kakkosen mallinnuksissa on jo vähän eroa, mutta kolmosen osalta pyritään pitämään tuntuma tuttuna. Haluamme ohjaamisen olevan taitoon perustuvaa.

Kolmannen osan kehityksessä on Rantalan mielestä tekijöille kolme suurta tavoitetta:

Miten saada peli tuntumaan hyvältä. Esimerkkinä fysiikkamallinnus: Kuka tahansa voi ladata netistä valmiin pelimoottorin ja tehdä sillä kopion alkuperäisestä pelistä, mutta saako pelaamisen tuntumaan yhtä hyvältä? Pelattavuuden loistamaan saaminen on suuri ponnistus, eikä työ ei lopu koskaan. Innovointi. Mitä ominaisuuksia peliin tulee, miksi ne ovat tärkeitä, mitä uutta keksitään, mitä vanhaa voidaan parantaa? Ideoita ja ajatuksia syntyy koko tuotannon ajan, mutta niiden hallinnoiminen ja mahdollistaminen vaatii työtä. Pelin optimointi eri puhelimille. Ensimmäinen Hill Climb Racing oli alle 10 megatavua ja toimi melkein laiteella kuin laitteella. 3d-grafiikkaan perustuva uutuus ei enää pyörikään kaikilla puhelimilla. Johonkin pitää vetää raja, miten vanhoja ja tehokkaita laitteita pystytään tukemaan.

Hill Climb Racing on yksi Suomen menestyneimmistä mobiilipeleistä kautta aikojen. Sarjan pelejä on ladattu yli kaksi miljardia kertaa.

Edeltäjiensä tavoin tuleva kolmas osa on ilmainen, mutta siinä on mikromaksuja. Rantala ei kommentoi peliin tulevia mikromaksumalleja tai suunnitelmia, mutta lupaa yhden asian:

– Peli on ilmainen, joten sitä pitää pystyä myös pelaamaan ilmaiseksi. Ytimessämme on, että ansaintamalli vain parantaa pelikokemusta. Mietitään ja harkitaan kaikenlaista, kuten suosittuja taistelupasseja, mutta tässä kohtaa ei vahvisteta mitään.

HCR 3:n vahvistettiin olevan kehityksessä joulukuussa 2022. Pelistä ei ole vielä näytetty mitään pelimateriaalia. Milloin suositun pelisarjan kolmas osa julkaistaan?

– Sitten, kun peli on valmis tai riittävän hyvä mielestämme. Peliä kehittää tällä hetkellä aktiivisesti yhdeksän hengen tiimi. Viime vuodet on peliä hiljalleen rakennettu, joten koko firma on kuitenkin takana ja mukana.