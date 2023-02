Hill Climb Racing -ajopelisarja tuo oululaisfirmalle miljoonia euroja vuodessa. Rahat ovat peräisin pieneltä pelaajajoukolta.

Erityisesti fysiikkamallinnuksestaan tunnettu suomalainen mobiiliajopelisarja Hill Climb Racing on saanut maailmanlaajuisesti yli kaksi miljardia latausta.

Sarjan ensimmäinen osa julkaistiin vuonna 2012, toinen osa 2016 ja kolmas osa on parhaillaan työn alla. Molempia julkaistuja pelejä tuetaan yhä ja myös jatkossakin, sanoo Fingersoftin toimitusjohtaja Jaakko Kylmäoja.

– Pelaajat pelaamisellaan päättävät, mihin resurssit laitetaan. HCR1/2/3 eivät poissulje toisiaan: Ykkönen on yksinpeli, kakkonen asynkroninen moninpeli ja kolmonen reaaliaikainen moninpeli. Ne tarjoavat siis täysin erilaiset pelikokemukset.

Kylmäojan mukaan monet pelaavat sekä ykköstä että kakkosta. Ykkösellä on yhä enemmän päivittäisiä pelaajia (noin neljä miljoonaa).

38-vuotias Jaakko Kylmäoja on Fingersoftin toimitusjohtaja.

Molempia voi pelata ilmaiseksi, mutta niissä on mikromaksuja, jotka jakavat yleisesti mielipiteet pelaajien keskuudessa.

Mikromaksut on pyritty suunnittelemaan Fingersoftin peleissä siten, että rahan käyttäminen parantaa käyttäjän pelikokemusta. Rahalla säästää ensisijaisesti aikaa eli pääsee etenemään nopeammin, Kylmäoja sanoo.

– Pelikokemus on kaiken ytimessä. Ollaan aina oltu vähän siinä päässä, että oltaisiin voitu tienata peleillä vähän enemmänkin, mutta valittu mieluummin sellainen tie, jossa ne eivät häiritse pelikokemusta.

– Meidän firma on alkanut harrastuksesta, joten pelejä on tehty, koska niistä on tykätty. Menestys ja rikastuminen on ollut iloinen yllätys. Periaate on kuitenkin meillä yhä sama: pelien avulla yritetään tarjota iloa.

Kehitteillä olevan kolmannen osan kaupallistamisesta Kylmäoja ei voi vielä puhua. Hän kuitenkin sanoo ettei senkään kaupallistaminen tule olemaan “sieltä aggressiivisemmasta päästä”.

– Meillä on miljoonia pelaajia ympäri maailmaa, mikä on hieno asia. Meidän pelaajista kuitenkin vain noin yksi prosentti maksaa pelaamisesta.

Paljon rahaa peleihin käyttäviä pelaajia kutsutaan valaiksi. Kylmäoja ei tiedä, miten paljon eniten maksaneet ovat upottaneet yhtiön peleihin rahaa.

– Meidän peleihin ei saa sinänsä käytettyä paljon rahaa. Kaiken mahdollisen saa ostamalla aika nopeasti, joten HCR ei ole perinteinen "valaspeli".

Hill Climb Racing on tuottanut Fingersoftille nettotuloina yli 180 miljoonaa euroa.

Kylmäoja sanoo tasapainon löytämisen mikromaksujen osalta olevan jatkuva haaste. Rahaa pitää jollakin tehdä, mutta ilman että se vaikuttaa pelikokemukseen. Pelaajien palautetta kuunnellaan herkeämättä.

Toimitusjohtaja paljastaa myös ettei hän itse yleensä laita rahaa mikromaksuihin mobiilipeleissä, joita hän sanoo pelaavansa säännöllisesti.

– Jos pelaan omaksi huvikseni, niin tykkään siitä haasteesta, että pelaamalla saavutan ne asiat. Testimielessä joskus kokeilen, miten niitä on toteutettu eri peleissä. Konsolin puolella olen Fifaan laittanut kuitenkin sitten esimerkiksi reilusti rahaa, kun olen sitä pelannut vähän enemmän tosissani.