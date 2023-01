Phil Spencerinkään mielestä Xboxin oma tarjonta ei vuonna 2022 yltänyt odotetulle tasolle.

Xboxin toimitusjohtaja Phil Spencer myöntää IGN:n haastattelussa Xboxin vuoden 2022 jääneen odotuksista uusien yksinoikeuspelien osalta. Hän kuvaili tarjontaa ”liian kevyeksi”.

– Meillä on oltava tasaisesti uusia mahtavia pelejä, joita ihmiset voivat pelata alustallamme, emmekä onnistuneet siinä tarpeeksi usein vuonna 2022. Ei epäilystäkään. Pohjimmiltaan se on minun syyni. Olen yrityksen johtaja, Spencer sätti itseään.

Xboxille ei julkaistu viime vuonna yhtään todella isoa myyntihittiä, sillä Halo- ja Forza-sarjat pitivät välivuoden ja Bethesda-studion tulevia uutuuksia lykättiin. Arvostelumenestyksiä olivat vähemmälle huomiolle jääneet Immortality ja Pentiment.

Vertauksen vuoksi ykköskilpailija PlayStation toi viime vuonna myyntiin Gran Turismo 7:n, Horizon Forbidden Westin, Strayn, The Last of Us Part 1:n ja God of War Ragnarökin kaltaiset hitit.

Spencer uskoo kuitenkin vuoden 2023 olevan parempi Xboxille. Bethesdan odotetut pelit Redfall ja Starfield sekä uusi Forza Motorsport julkaistaan kaikki tänä vuonna. Odotukset ovat korkealle.

Xboxin vuoden ensimmäinen hittikin on jo nähty, kun musiikkitoimintapeli Hi-Fi Rush julkaistiin yllättäen Developer_Direct -tapahtuman yhteydessä viime viikolla. Xboxin lisäksi pc:lle julkaistu peli on saanut loistoarviot sekä pelaajilta että arvioijilta.