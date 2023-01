Dungeons & Dragons -fanien nettiraivo toi toivotun lopputuloksen.

Dungeons & Dragons on maailman suosituin roolipeli.

Suositun pöytäroolipeli Dungeons & Dragonsin takana oleva Wizards of the Coast on perunut suunnittelemansa lisenssimuutokset, joista moni pelaaja repi pelihousunsa.

Lisenssiin liittyvä palautekysely sai nopeasti yli 15 000 vastausta ennen kuin se suljettiin ennenaikaisesti. Vastanneista 88 % ei haluaisi julkaista sisältöä uudella lisenssillä, 90 % joutuisi tekemään muutoksia bisneksiinsä uuden lisenssin takia ja 89 % oli pettynyt vanhan lisenssin perumisesta.

Pelin vastaavan tuottajan Kyle Brinkin mukaan pelaajilta tullut välitön, suorasanainen ja yksimielinen palaute kertoi kaiken oleellisen eikä jättänyt vaihtoehtoja: vanha OGL 1.0a -lisenssi jää voimaan sellaisenaan.

Pöytäroolipelikeskustelua viime ajat hallinnut lisenssikohu koski Open Gaming Licensea eli OGL:ää, joka sallii ketä tahansa käyttää osaa D&D:n sisällöstä myös kaupallisessa tarkoituksessa.

Wizards of the Coast suunnitteli lisenssistä uutta versiota, joka olisi vähentänyt vanhaan verrattuna kaupallistamismahdollisuuksia, mutta asettanut myös rajoituksia sisältöön ja sisältötyyppeihin.

Pelaajat suuttuivat vuodetuista suunnitelmista, koska nykyinen lisenssi on ollut voimassa jo 20 vuotta. Moni koki Wizards of the Coastin suunnitelleen muutoksia pelkkä rahanhimo silmissä. Pelaajien noustua harvinaisen laajalla joukolla nettibarrikadeille omistajalla meni meni kuitenkin sormi suuhun.

OGL 1.0a:n jääminen voimaan ei ollut ainoa Wizards of the Coastin kertoma ilouutinen: yhtiö ilmoitti lisänneensä SRD 5.1 -ohjeet ja sisällön Creative Commons -lisenssin alle. CC-lisenssin alla ne ovat ikuisesti kaikkien käytettävissä, sillä päätöstä ei voi perua jälkikäteen.

SRD 5.1 on sääntökokoelma ja käyttöohje, jossa on listattuna muun muassa pelimekaanikoita, hahmoluokkia, varusteita, loitsuja, hirviöitä ja olentoja.

Dungeons & Dragons on lisenssikohun lisäksi ollut otsikoissa tulevan toimintaelokuvansa takia. Chris Pinen ja Michelle Rodriguezin tähdittämä Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves julkaistaan 31.3. Elokuva sijoittuu roolipelin tunnetun Forgotten Realms -kampanjan maailmaan.