Kaksi jaksoa riitti – The Last of Us saa jatkoa

The Last of Us saa toisen kauden, kertoi HBO.

The Last of Usin tähdet ovat Ellie (Bella Ramsey) ja Joel (Pedro Pascal).

HBO on vahvistanut vain kahden jakson jälkeen The Last of Us -tv-sarjan saavan toisen kauden. Uutinen ei tullut suurena yllätyksenä, sillä The Last of Us on alkuvuoden kiistaton tv-tapaus.

Samannimisestä pelistä on tehty kaksi osaa. Kakkoskaudella jatketaan siis pelistä tuttua tarinaa, joka on huomattavasti ensimmäistä laajempi.

Ohjaaja Craig Mazin sanoi viikonloppuna IGN:lle, että jatko-osan tarina vaatii enemmän kuin yhden kauden. Mazinin kommentin perusteella kolmas kausi on todennäköisesti vain ajan kysymys.

PlayStation-peliin perustuva The Last of Us on hurmannut niin kriitikot kuin katsojat. Sarja on keskusteluissa leimattu lähes yksimielisesti kautta aikojen parhaaksi peliin pohjautuvaksi sovitukseksi.

IMDB-arvosana on yli 100 000 arvion jälkeen erittäin vakuuttava 9,3. Avausjakso keräsi Yhdysvalloissa hurjan yleisön, kun jopa Game of Thronesin pilotti jäi jalkoihin. Pilotin on nähnyt Yhdysvalloissa tähän mennessä jo 20 miljoonaa katsojaa.

Postapokalyptiseen maailmaan sijoittuvassa sarjassa Joel (Pedro Pascal) palkataan salakuljettamaan 14-vuotias Ellie (Bella Ramsey) pois eristysalueelta. Siitä alkaa läpi Yhdysvaltojen pitkä ja rankka matka, jota värittävät moninaiset ongelmat ja yllätykset. Uhkana ovat ihmisten lisäksi muun muassa tartunnan saaneet eli zombit.

Ensimmäinen kausi koostuu yhdeksästä jaksosta, jotka julkaistaan maanantaisin. Suomessa sarja on katsottavissa HBO Maxin kautta.