Finnish Army Simulator on käynyt kaupaksi Steamin suomalaisille käyttäjille.

Hiljattain julkaistu pc-peli Finnish Army Simulator eli suomalainen inttisimulaattori on saanut lentävän lähdön Steamissa.

Pelin esijulkaisuversio tuli myyntiin perjantaina 13. tammikuuta. Steam kertoo sivuillaan inttisimulaattorin olleen Suomen toiseksi myydyin peli liikevaihdossa mitattuna 10.–17.1. ja 17.–24.1. välisenä aikana.

Molemmilla kerroilla edelle kiilasi ainoastaan ikisuosikki Counter-Strike: Global Offensive. Uutisen kirjoitushetkellä inttisimulaattori on Suomen kuudenneksi myydyin peli.

Steamissa arvioita on jätetty tähän mennessä 173 arviota. Arvosana on erittäin myönteinen – 91 % arvosteluista on positiivisia.

– Nää bugit lähinnä parantaa immersiota (mukaansatempaavuutta). Tupakaverit jumitti tuvan oveen ja jäin ite ulkopuolelle. Alikki huutaa naama punasena että MITÄ SIELLÄ HÄRVÄTÄÄN MINUUTILLA. Autenttinen kokemus!

– 10/10, aivan kuin olisi palannut takaisin Las Vegarakselle [Vekaranjärvelle], kehuu eräs arviossaan.

– Kyllä tämä on jokaisen sentin arvoinen ostos. Tunnelma, minipelit sekä muutenkin koko kokemus saatu täysin nappiin.

– Täytyy kyllä myöntää, että intin syvin olemus on saatu hienosti koodattua humoristiseen simulaatiomuotoon. Paljon muistuu jopa mieleen asioita, jotka luulin jo unohtaneeni inttiajoilta. Käy melkein kertausharjoituksesta, naureskelee eräs kirjoittaja.

– Aika tarkka kuvaus sen lastentarhan touhuista. Nukutaan ja syödään, siinä välissä kaikkea muuta. 100 % hintansa arvoinen.

– C-miehen [rauhan aikana palveluksesta vapautetun] pahin painajainen ja samalla unelmien täyttymys. Pelissä on kaikki kohdallaan ja hahmogalleria aivan loistava!

Mmm. Alokas Nönnönnööllekin maistuu pelissä sotkun munkit!

Peliä on kritisoitu ennen kaikkea sen huonosta optimoinnista. Tehokkaallakin pc:llä ruudunpäivitysnopeus voi olla vaivaiset 30 tai jopa alle. Myös erilaiset bugit ärsyttävät monia.

– Ihan mielenkiintoinen peli, joka verestää muistoja omilta ajoilta. Palautan kyllä pelin toistaiseksi, optimointi on todella kuraa.

– Joo ihan hauska ja tällee, mutta onhan tämä oikeasti buginen peli. Olisi voinut olla vielä hetken uunissa korjattavana.

– Älkää tuhlatko rahoja paskaan peliin.