Yksi Steam-käyttäjien eniten odottamista peleistä on yllättäen kadonnut palvelusta.

The Day Before on avoimen maailman nettimoninpeli, jossa pelaajan pitää selviytyä pandemian jälkeisessä Amerikassa.

Steamin odotetuimpiin peleihin jo pidemmän aikaa lukeutunut The Day Before on kadonnut yllättäen palvelusta.

Pelinkehittäjän Fntasticin mukaan eräs yksityishenkilö pyysi Steamia poistamaan pelin palvelusta. Fntastic kertoo taustalla olevan tekijänoikeuskiista, sillä kyseisellä yksityishenkilöllä on tavaramerkki The Day Before -nimeen.

Kyseinen tavaramerkki oli Fntasticin mukaan vielä vapaa, kun peli esiteltiin tammikuussa 2021. Julkistuksen jälkeen kyseinen yksityishenkilö varasi sen. Yhtiö sanoo kuulleensa asiasta vasta 19.1.2023, kun henkilö teki tekijänoikeusrikeilmoituksen ja pyysi Fntasticia olemaan yhteydessä häneen.

Fntastic sanoo selvittävänsä asian, mutta uskoo siihen menevän hetken. Tämän takia pelin uusi julkaisupäivä on 10.11.2023. Alun perin pelin piti ilmestyä maaliskuun alussa.

Fntasticin ilmoitus on saanut monet kohottamaan kulmakarvojaan. Twitterissä on ihmetelty, miksi peli edes esiteltiin ilman tavaramerkin varmistamista.

Ajoitus on myös kummastuttanut. Pelistä on tähän mennessä näytetty vain pieniä pätkiä, mutta tammikuun aikana Fntasticin piti julkaista pidempi maistiainen tulevasta. Nyt myös sen julkaisua on lykätty.

Koko pelin olemassaolokin on kyseenalaistettu sen ympärillä olevan savuverhon takia. Singaporelainen Fntastic kertoo sivuillaan olevansa vuonna 2015 perustettu yritys, jolla on 200 työntekijää. Sen ensimmäinen peli oli keskinkertaiset arviot saanut Propnight.

The Day Before on pc:lle tulossa oleva kolmannen persoonan nettimoninpeli, joka sijoittuu pandemian jälkeiseen Amerikkaan, joka on zombien valloittama. Avoimen maailman pelissä uhkana ovat zombien lisäksi muut pelaajat, jotka mielellään vievät tavarasi ja suojaisan turvapaikkasi.

Kunnianhimoinen avoimen maailman peli sai heti ensimmäisellä trailerillaan pelaajien huomion. Se nousi välittömästi yhdeksi Steamin toivelistatuimmista peleistä – ennen viimeisintä käännettä se oli toiseksi halutuin.

Näin peli esiteltiin vuonna 2021: