Esports on vakavassa kriisissä, kun sijoitus- ja sponsorirahaa ei enää löydy niin helposti kuin aiemmin.

London Spitfire voitti Overwatch Leaguen ensimmäisen kauden vuonna 2018. Sen jälkeen liigan suosio on ollut hiljalleen laskenut.

Esportsin vuosia jyrkästi ylöspäin osoittanut kasvukäyrä on muuttanut suuntaa. Yhä useammalla nimekkäällä toimijalla on vaikeuksia saada lisärahoitusta tai löytää sponsoreita. Tilanne on johtanut monissa organisaatioissa leikkauksiin ja potkuihin, pahimmassa tapauksessa jopa konkurssiin.

Taustalla on pitkäaikainen ongelma: miten esportsilla tehdään rahaa, kun turnaukset ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi maailmanlaajuisesti? Ei ole ihme, että useimmat toimijat tekevät tappiota vuodesta toiseen.

Lue lisää: Sadat miljoonat katsojat eivät muuttuneet rahaksi: Esports on rikki, ja syyttävän sormen kohde on selvä

Asiaan on turha odottaa muutosta ihan hetkeen, toteaa Gen.G:n toimitusjohtaja Arnold Hur, joka vastaili fanien kysymyksiin Redditissä.

Eräs fani kysyi Hurin mielipidettä League of Legends -pelin korealaisen LCK-liigan bisnespuoleen ja kestävyyteen. Pelaajien palkat ovat nousussa, mutta sponsoritulot laskeneet. Hur vastasi kommenttiin yleisellä tasolla.

– Olen sanonut esports-talven olevan tulossa, mutta en uskonut, että se olisi näin kylmä. Nyt olen muuttanut ennustettani ja uskon, että yli 30 prosenttia esports-joukkueista maailmanlaajuisesti ei selviä seuraavasta kahdesta vuodesta, Hur vastasi suorasanaisesti.

Hur uskoo edessä olevan vielä tukalammat ajat, jos peliyhtiöt eivät keksi tai pysty tarjoamaan digitaalisia tuoteratkaisuja, kuten virtuaaliskinejä, liigoille ja joukkueille tulonjakoa ajatellen. Tällä hetkellä esports on monille peliyhtiöille kannattamatonta toimintaa eli puhtaasti markkinointia.

Lue lisää: Esports ei tuota pelijätille penniäkään – pomo ei näe ongelmaa

Gen.G kilpailee muun muassa LoLissa, jossa sen korealaisjoukkue on yksi maailman parhaimmista.

”Esports-talvesta” on jo nähty viitteitä. Suomessa merkittävimpiin toimijoihin kuulunut KOVA Esports asetettiin marraskuussa konkurssiin. Maailmalla Finest ja Cowana Gaming heittivät jo hanskat tiskiin, kun taas tunnetussa yhdysvaltalaisorganisaatio eUnitedissa on jäljellä enää vain toimitusjohtaja.

Palkittu toimittaja Jacob Wolf uutisoi puolestaan suurimman osan Overwatch-pelin megaliigassa kilpailevista joukkueista lyöttäytyneen yhteen Sheridans-lakifirman kanssa. Joukkueet aikovat vaatia liigaa pyörittävältä Blizzard Entertainmentilta jonkinlaista helpotusta liigamaksuihin.

Overwatch Leaguen ensimmäisen vuoden finaalit pelattiin yli 10 000 katsojan edessä New Yorkissa sijaitsevalla Barclays Centerillä.

Wolfin mukaan joukkueet hakevat rahallista helpotusta, koska liigan suosio ja kaupallinen arvo on jäänyt kauaksi odotuksista. Liigan suosio on tällä hetkellä heikompi kuin koskaan. Jotkut joukkueista ovat upottaneet liigaan yli 15 miljoonaa dollaria vuosien aikana, joten mitta on monella alkanut täyttyä.

Blizzard Entertainment tuki joukkueita pahimman koronakriisin keskellä. Silloin yhtiö laski kaikkien 20 joukkueiden liigamaksut 16 miljoonaan dollariin. Blizzardin mukaan kaikki joukkueet ovat velkaa vielä 6–7,5 miljoonaa dollaria.

Overwatch League menetti kaikki sponsorinsa kesällä 2021, kun Blizzard Entertainmentia koskevat häirintätapaukset valtasivat otsikot. Uusia sponsoreita ei ole sen jälkeen löytynyt.