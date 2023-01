Hearthstonen vuoden 2023 MM-sarjan palkintopottia leikattiin yli 70 prosentilla.

Suositun digitaalisen korttipelin Hearthstonen kymmenvuotisjuhla tuo merkittäviä muutoksia pelin kilpapuoleen. Osa niistä on saanut pelaajat hieromaan silmiään.

Vuoden 2023 aikana järjestetään vain kolme Masters-suurturnausta, kolme Battlegrounds: Lobby Legendsia sekä MM-turnaus. Yhteenlasketut palkintorahat koko vuodelta ovat 650 000 dollaria.

Ero vuoden 2022 kilpatarjontaan on järkyttävän iso. Viime vuonna pelattiin pelkästään kuusi Masters-turnausta, minkä lisäksi järjestettiin vielä viisi muuta turnausta ja MM-kisat. Palkintorahaa jaettiin yhteensä kolme miljoonaa dollaria.

Kaikista suurin muutos on palkintorahojen poistaminen Masters-turnauksista. Vielä viime vuonna jokaisessa Mastersissa pelattiin 250 000 dollarista (yhteensä 1,25 miljoonaa).

Tänä vuonna Masterseissa pelataan rahan sijaan maineesta, kunniasta ja MM-pisteistä. Vuoden aikana kahdeksan eniten pisteitä kerännyttä pääsee MM-kisoihin taistelemaan puolen miljoonan dollarin palkintorahoista. Pisteitä saa Mastersin lisäksi menestymällä ladderissa.

Battlegrounds Lobby Legends -turnauksissa on jokaisessa jaossa 50 000 dollaria. Ne eivät ole osa MM-sarjaa.

Masters-turnauksia on tänä vuonna vain kolme, kun viime vuonna niitä oli peräti kuusi. Mastersiin pääsee pelaamaan aina 16 pelaajaa.

Moni nimekäs pelaaja on ilmaissut tyytymättömyytensä muutoksiin Twitterissä.

– Erittäin surullinen päivä Hearthstonen kilpapuolelle, kirjoitti pelissä eniten palkintorahaa vuosien aikana voittanut Thijs ”Thijs” Molendijk.

– On epätodennäköistä, että jatkan kilpailemista Hearthstonessa näissä olosuhteissa, totesi surullisena Facundo ”Nalguidan” Pruzzo.

– Minulla oli tunne, että tämä vuosi voi olla huono, mutta että NÄIN huono. HS:n kilpapuoli on käytännössä peruttu, hallitseva maailmanmestari Raphael ”Bunnyhopper” Peltzer kirjoitti Twitterissä.

– Kilpailuhenkeni oli jo viime vuonna täysin lopussa, joten odotin vain, olisiko taloudellisesti järkevää jatkaa osa-aikaista kilpailemista kuten aiemmin. Nyt vahvistettiin, ettei se yksinkertaisesti ole ajan arvoista. Oli todella hauskaa niin kauan kuin sitä kesti, veisteli suomalaishuippu Harri ”Habugabu” Jalovaara.

Jopa satoja pelaajia keränneet suurturnaukset ovat historiaa.

Hearthstonen blogissa muutoksia perustellaan kestävyyden tavoittelulla ja tarjonnan suhteuttamisella yleisöön. Toisin sanoen kilpapuolen suosio on Blizzard Entertainmentin silmissä laskenut liikaa miljoonien dollarien palkintorahoja ajatellen.

Moni on verrannut Hearthstone-yhteisön saamaa ikävää uutista melkeinpä Heroes of the Stormin aikoinaan kokemaan kohtaloon. Blizzard tappoi vuoden 2018 lopulla pelinsä kilpapuolen yhdessä yössä lopettamalla MM-sarjan.

Lue lisää: ”Ihan rehellisesti, haistakaa v***u” – pelijätti vetää miljoonat pois rahakkaasta kilpapelistä

Ihmetystä on aiheuttanut myös muutoksista kertovan blogin lopussa oleva kysymykset ja vastaukset -osio.

Yksi kysymyksistä on ”tarkoittaako tämä, että Hearthstonen suosio on laskussa?”. Vastauksen mukaan nykyiset esports-kuviot ja Hearthstonen menestys eivät liity toisiinsa.

Eräässä toisessa kysymyksessä pohditaan, onko Hearthstonella esports-toimintaa enää vuonna 2024. Vastauksessa sanotaan, ettei ensi vuoteen liittyen ole vielä mitään kerrottavaa.