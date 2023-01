Blizzard Entertainmentin suurimmat pelit eivät ole enää pelattavissa Kiinassa.

Yhdysvaltalaisen Blizzard Entertainmentin ja kiinalaisen NetEasen välinen yhteistyösopimus päättyi maanantaina 23.1.

Yhteistyön päättymisen seurauksena Blizzardin menestyspelit, kuten esimerkiksi World of Warcraft, Overwatch 2 ja Hearthstone, eivät ole enää pelattavissa Kiinassa. Ainoa poikkeus on mobiilipeli Diablo Immortal, joka on kehitetty yhdessä NetEasen kanssa.

Pelien julkaisemiseen ja hallinnoimiseen Kiinassa tarvitaan paikallinen toimija. Blizzard ja NetEase, joka on Kiinan toiseksi suurin peliyhtiö, ehtivät tehdä yhteistyötä 14 vuoden ajan.

NetEase syyttää tilanteesta Blizzardia, joka kuulemma asetti sopimusneuvotteluissa sellaiset ehdot, ettei yhteisymmärrykseen päästy. Kiinalaisyritys ei ole peitellyt pettymystään ja turhautumistaan tilanteeseen, uutisoi Wowhead.

NetEase muun muassa purki suorassa lähetyksessä pääkonttorillaan olleen suuren patsaan, joka oli WoWista tuttu Gorehowl-kirves. Työntekijät jakoivat samalla ohikulkijoille Blizzard-brändättyä vihreää teetä, mitä on pidetty myös piikittelynä Blizzardille.

Vihreään teehen liittyy Kiinassa varsinkin sosiaalisessa mediassa yleinen solvaus, Green Tea Bitch, jolla viitataan viattoman oloiseen henkilöön, joka on todellisuudessa manipuloiva ja kaksinaamainen.

Blizzard kertoi jo marraskuussa 2022 sopimuksen päättymisestä. Yhtiö kutsui tilannetta epämieluisaksi, mutta uutta kiinalaiskumppania etsitään jo, jotta miljoonat kiinalaispelaajat pääsisivät takaisin pelien pariin.

Se voi kuitenkin viedä aikaa jopa vuosia, sillä Kiinassa on viime aikoina myönnetty nihkeästi lisenssejä uusille peleille.

NetEasen äskettäin julkaiseman lausunnon mukaan Blizzard yritti neuvotella kiinalaisyrityksen kanssa vielä hiljattain puolen vuoden jatkosopimuksesta. NetEase hylkäsi tarjouksen, koska Blizzard metsästi samaan aikaan toisaalta kolmen vuoden sopimusta.

– Eräänä päivänä, kun kulissien takana tapahtuneet asiat voidaan kertoa, kehittäjät ja pelaajat saavat täysin uuden käsityksen siitä, miten paljon vahinkoa yksi ääliö voi tehdä. Tuntuu kamalalta niiden pelaajien puolesta, jotka elivät noissa maailmoissa, NetEasen kansainvälisistä yhteistyösopimuksista vastannut Simon Zhu kommentoi yhteistyön päättymistä marraskuussa LinkedInissä.

Blizzardin lähtö Kiinasta näkyy eniten WoWin kohdalla, sillä nettimoninpeli oli maassa erittäin suosittu. Tyhjiötä saapuu täyttämään kiinalaisen Tencentin uusi Tarisland-peli.

Uuden nettimonipelin suljettu testivaihe alkoi hiljattain, mutta kaikki halukkaat pääsevät kokeilemaan peliä vielä kevään aikana alkavassa avoimessa betassa.

Tarisland on jo saanut WoW-fanien huomion Kiinassa ja sen ulkopuolella, mutta ei välttämättä Tencentin toivomista syistä. Pelissä ja erityisesti sen uudella trailerilla kopioidaan harvinaisen suoraan WoWista tuttuja asioita.

Monet hahmot näyttävät suoraan WoWista lainatuilta, kuten myös trailerilla vilahtavat paikat ja erityisesti lohikäärme, joka on suora kopio WoWin Deathwing-lohikäärmeestä. Sen sijaan itse pelattavuus on näytetyn perusteella hyvin kaukana Blizzardin hittipelistä.