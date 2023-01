Venäläisjoukkue pokkasi pokaalin ja nauraa pakotteille – ei edes yritä peitellä sumutusta

Virtus.pron uusinta videota voi pitää suoranaisena keskisormen heilutteluna yhdelle esportsin suurimmista nimistä.

Väitetysti Armeniaan viime syksynä myydyn venäläistaustaisen Virtus.pron viimeisin tempaus on saanut monet näkemään punaista.

Virtus.pro julkaisi Twitterissä videon, jolla yrityksen armenialaiset eli toimitusjohtaja Nikolai Petrossian sekä osaomistaja Aram Karamanukjan avaavat laatikon, josta paljastuu Counter-Striken viimeisimmän arvoturnauksen IEM Rio Majorin mestaruuspokaali.

ESL:n järjestämän turnauksen voitti Outsiders, jonka pelaajat kilpailivat aiemmin Virtus.pron alaisuudessa. Outsiders-nimeä on käytetty sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, koska Virtus.pro joutui omistajakytköstensä takia pakotelistalle.

CS:n suurimmat turnausjärjestäjät ESL ja BLAST antoivat Virtus.prolle heti potkut turnauksistaan, mutta jättivät takaportin auki pelaajille, kunhan nämä käyttävät neutraalia nimeä, eivät edusta Venäjää saati organisaatiotaan.

OutsiderSin kilpailemista turnauksissa on kritisoitu useasti, sillä pelaajien voimassa olevat sopimukset Virtus.pron kanssa ovat olleet julkinen salaisuus ensimmäisestä päivästä lähtien.

Pokaalin lähettäminen Virtus.prolle oli kuitenkin temppu, jota harva oletti venäläistaustaisen organisaation röyhkeydestä huolimatta. Se myös viimeistään todisti kaikille, että Outsiders on kytköksissä Virtus.prohon.

– Tämä on ehdottomasti ei-toivottu yllätys, sillä VP ei voittanut titteliä IEM Riossa. Eikä VP:llä ole oikeutta esittää, että IEM Rion olisi voittanut VP. Pokaali lähetettiin Outsidersin ilmoittamaan osoitteeseen Armeniassa, ESL:n kilpapuolen tuotekehitysjohtaja ja pr-kasvo Michal Blicharz kommentoi Virtus.pron yllätystä.

Blicharzin yllättämiselle on naureskeltu Twitterissä. Vastauksissa on myös kyselty, mitä hän tai ESL aikoo nyt tehdä. Blicharz on toistaiseksi sivuuttanut kyselyt.

– Hieno esimerkki taas siitä, että venäläiset eivät kunnioita sääntöjä ja vain nauravat kaikille päin naamaa, koska esports-yhteisö antaa heidän rikkoa sääntöjä ja välttää vastuuta yhä uudelleen ja uudelleen. Toivon, että niinkin mahtava yritys kuin ESL löytää arvokkuutta tehdä asialle jotain, kritisoi tunnettu ukrainalainen esports-tekijä Ivan ”Johnta” Shevtsov.

Virtus.pro kaupattiin yllättäen syyskuussa armenialaiselle Aram Karamanukjanille, Kauppaa on kuitenkin epäilty pelkäksi kulissiksi, sillä ostajalla ei ole aiempaa esports-taustaa. Virtus.pron uskotaan kiertäneen kaupalla vain siihen kohdistuneita turnausrajoituksia.

Karamanukjaniin on myöhemmin viitattu Virtus.pron viestinnässä osaomistajana, mutta organisaation muita omistajia ei ole kerrottu missään. Karamanukjan siirtyi joulukuussa 2022 sivuun toimitusjohtajan paikalta. Tilalle tuli hänen maanmiehensä Petrossian, joka aiemmin työskenteli Virtus.pron omistaneessa ESforce Holdingissa.