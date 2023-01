Tommy Hilfigerin pelikamat saivat megatylytyksen suosikkitubettajalta.

SuositUN teknologiaan keskittyvän tubekanavan Linus Tech Tipsin (LTT) perustaja Linus Sebastian tylyttää tuoreella videollaan muotimerkki Tommy Hilfigerin hiljattain julkaiseman pelimalliston maanrakoon.

Hilfigerin hiiren, näppäimistön ja kuulokkeet sisältävä pelipaketti maksaa Yhdysvalloissa 150 dollaria. Suomessa sitä ei myydä, mutta kuulokkeet ovat olleet ostettavissa ainakin Zalandon kautta.

Tuotteet eivät ole Hilfigerin suunnittelemia tai edes valmistamia, sillä Hilfiger-brändäys on vain lätkäisty nimettömien kiinalaistuotteiden päälle.

Yli kaksi miljoonaa kertaa katsotun videon nimi on ”Tommy Hilfiger are Filthy Scammers” eli vapaasti suomennettuna ”Tommy Hilfiger on likainen huijari”. Linus Tech Tips -kanavalla on yli 15 miljoonaa tilaajaa.

Perinpohjaisesti tuotteita kokeilevan tubettajan kommentit videolla ovat kaikkea muuta kuin positiivisia. Ainoa kehu tulee Hilfiger-brändäyksestä, jonka takia tuotteet tunnistaa helposti.

Eniten tylytystä saavat kuulokkeet, jotka rupeavat hiostamaan tubettajaa lähes välittömästi. Äänenlaadultaan ne ovat ”uskomattoman huonot”. Pikaisessa pelitestissä esimerkiksi askelista ei saa selvää.

Sebastian kehuu aluksi pannassa olevaa Hilfiger-tekstiä, kunnes tajuaa sen olevan ylösalaisin, jos kuulokkeita pitää kaulan ympärillä. Lisäksi häntä naurattaa kuulokkeiden usb-johto, joka antaa virtaa ainoastaan rgb-valoille. Ääni kulkee vain 3,5 mm:n kautta.

– Sanoin hiljattain, ettei ole huonoa tuotetta vaan pelkästään huono hinta, mutta luulen Tommyn todistaneen minun olleen väärässä. Näköjään voi olla sekä huono hinta että huono tuote, tubettaja lyttää paketin hinta-laatusuhteen.

Näppäimistö on huonoin, mitä Sebastian on nähnyt ikuisuuksiin. Esimerkiksi runkoa taittaessa se vääntyy selvästi, yksi näppäimistä jää heti pohjaan ja valot ovat kehnot. Lyhyetkin kirjoitukset ovat täynnä kirjoitusvirheitä huonon kirjoitustuntuman takia. Näppäimistöllä ei voi myöskään painaa samanaikaisesti yli kuutta näppäintä.

– VIHAAN tätä näppäimistöä. Haluan olla täysin yksiselitteinen: En syytä ketään, jolla ei ole varaa parempaan näppäimistöön... se on okei... mutta jos sinulla on rahaa ja ostit tämän... en tiedä mitä sanoa sinulle, Sebastian tilittää.

Pelihiiren tuntumaa hän kutsuu myös kauheaksi. Hiiren avatessaan sisältä löytyy 18 grammaa painava metallilätkä, joka on ruuvattu jostain syystä kiinni hiiren sisäpuolelle. Sebastianin mielestä hiiri on selvästi paremman tuntuinen ilman lisäpainoa.

Teknisesti tärkein osa hiirestä eli sensori ei pysy perässä nopeita liikkeitä tehdessä. Sensorin herkkyydeksi kerrotaan paketissa 1200–3200, mutta alkuperäinen valmistaja sanoo sivuillaan 800–2000. LTT:n testeissä herkkyydeksi mitattiin 600–1500. Myös tämä kummastuttaa tubettajaa.

Sebastian julkaisi Instagramissa kuvan avatuista tuotteista:

Kritiikistä huolimatta Hilfigerin pelipaketti on ilmeisesti käynyt kaupaksi. Hilfigerin yhdysvaltalaisessa verkkokaupassa paketti oli useiden päivien ajan loppuunmyyty, mutta Suomen aikaa maanantai-iltana tuote oli jälleen myynnissä.

Hilfigerin uusi aluevaltaus on samaan aikaan yllättävä, mutta odotettu. Pelaaminen on alati kasvava bisnes, josta myös suuryritykset haluavat oman siivunsa nykypäivänä.

Muotimerkeistä pelaamiseen ovat jo aiemmin lähteneet tavalla tai toisella muun muassa Louis Vuitton, Gucci ja Ralph Lauren. Kaikki ovat tehneet yhteistyötä esportsissa mukana olevien yritysten kansa.