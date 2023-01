Tästä vimpaimesta on iloa monessa hommassa: Testasimme laitteen, joka vie tieto­koneen hallinnan pieneen paneeliin

Elgato Stream Deck + on vakuuttava laite, jonka parhaat päivät ovat kuitenkin vielä edessä.

Stream Deck + on Elgaton uusin laite, joka on suunniteltu erityisesti sisällöntuottajille.

Corsairin omistama Elgato on yksi striimaustuotteiden suurimmista valmistajista. Elgaton tunnetuin tuote on Stream Deck -ohjauspaneeli, jonka näppäimiä voi muokata tekemään tietokoneella melkeinpä mitä tahansa.

Stream Deckia käyttävät erityisesti sisällöntuottajat, jotka voivat ohjaimen avulla vaihtaa muun muassa suoran lähetyksen kuvaa, lisätä ruudulle video- tai ääniefektejä, tallentaa kohokohtia lähetyksistään, mykistää mikrofonin tai äänet, avata kaikki tarvitsemansa ohjelmat yhdellä painalluksella...

Ilta-Sanomat otti testiin Elgaton upouuden Stream Deck +:n, jossa on kahdeksan lcd-painiketta, kosketusnäyttö ja neljä painettavaa analogista rullaa.

Laitteen koko on 140 x 138 x 110 mm (pituus x leveys x korkeus). Käyttökulma on 45 astetta. Virtansa laite saa usb-c-johdolla.

Pienikokoinen laite on enimmäkseen muovia, mutta lopputulos on silti laadukkaan tuntuinen. Varsinkin ne tärkeimmät, eli lcd-näppäimet ja analogiset rullat, tuntuvat käytössä hyvältä. Pohja on liukumatonta muovimateriaalia, joka pitää laitteen paikoillaan työpisteellä.

Laitetta hallitaan Elgaton sovelluksella, joka on helppokäyttöinen, monipuolinen sekä syö vähän koneen tehoja. Sovelluksella voi esimerkiksi luoda laitteelle useampia "sivuja”, joita voi vaihtaa nappia painamalla, joten todellisuudessa käyttöönsä saa jopa kymmeniä toimintoja.

Sovelluksessa on tarjolla myös ohjelmistolaajennuksia, plugineja, joilla laitteen saa toimimaan muun muassa Photoshopin, Spotifyn tai vaikka PowerPointin kanssa. Käyttäjät voivat myös luoda ja jakaa omia laajennuksiaan.

Monipuolisuutensa vuoksi Stream Deck + sopii sisällöntuottajien lisäksi siis vaikkapa suoria lähetyksiä ohjaaville, videoita ja kuvia muokkaaville tai toimistotyöläiselle.

Tästä näkymästä muokataan laitteen nappuloiden toimintoja. Haluttu toiminto raahataan oikeasta reunasta toivotun näppäimen kohdalla.

Testasin laitetta 1,5 kuukautta, jonka aikana käytin Deckiä päivittäin useita kertoja.

Hallinnoin sillä muun muassa Spotifya (silloisessa näppäimistössä ei ollut erillisiä medianäppäimiä), tallensin pelatessa kohokohtia, säädin ajastimia työntekoja ajatellen, pidin näkyvillä Los Angelesin aikaa näyttävää kelloa, avasin sillä koneen käynnistämisen jälkeen eniten käytössä olevat sovellukset ja mykistin mikrofonia palavereissa.

Kokeilin Deck+:aa myös striimaamisessa, jossa se loisti. Näppäimiä painamalla lähetykseen sai vaihdettua vaivatta työpöydän sijaan näkyvin pelin, vaimennettua äänet/mikrofonin ja soitettua lyhyitä meemiklippejä.

Eniten käytössä oli default-näppäin (avaa useimmiten käytössä olevat sovellukset), 15 minuutin ajastin sekä Highlight, jota painamalla sai talteen viiden minuutin videon pelatessa.

Elgato Stream Deck +:n selvästi suurin heikkous on hinta, joka on Euroopassa 230 euroa. Tähän hintaan lcd-painikkeita pitäisi olla vähintään yksi rivi lisää.

Lisäksi sovelluskaupan tarjonta on vielä plus-mallin uudistuksen eli analogirullien osalta alkutekijöissään. Lcd-painikkeille kyllä löytyy jos minkälaista sovellusta, mutta rullien kanssa on hiljaisempaa. Niiden käyttö jäi vähäiseksi.

Sovelluskaupan tarjonta monipuolistuu varmasti tänä vuonna, kun laite saa hieman lisää ikää ja käyttäjä, joten ongelma ei ole iso. Mutta sen perusteella ehkä kuitenkin odottaisin Deck +:n hankintaa hetken aikaa, jos vaikka hinta laskisi.

Vaikka laitteesta oli paljon iloa, niin ei kuitenkaan missään nimessä 230 euron edestä. Jos striimaaminen on vakava harrastus, olisi tilanne ehkä toinen. Silloin hankkisin varmasti jonkinlaisen Stream Deckin, mutta perehtyisin laitekohtaisiin eroihin ajan kanssa ennen ostopäätöstä.