Maailmanmestari joutui pissaamaan pulloon kesken pelin – julkaisi kiukuissaan kuvan, ja siitähän internet riemastui

Oliver ”skiter” Lepkolle iski hätä kesken pelin, mutta säännöt kielsivät vessatauon.

24-vuotias Oliver Lepko on yksi Dotan nykytähdistä.

Slovakialainen Dota 2 -tähti ja hallitseva maailmanmestari Oliver ”skiter” Lepko on ollut tällä viikolla esillä hämmentävä syystä. Lepkosta on riittänyt puhetta sen jälkeen, kun hän jakoi Twitterissä kuvan pullosta, johon hän virtsasi kesken DPC-liigaottelun.

– PGL:n tuomarit pakottivat minut pissaamaan pulloon, pelaaja kirjoitti kuvan yhteydessä.

Twiitin saamissa vastauksissa on meemeilty, ihmetelty tuomarin päätöstä ja naurettu Lepkolle, koska tämä päätti jakaa kuvan.

– Kiitos kun jaoit tämän Oliver, vastasi twiittiin Shopify Rebellionin Jonáš ”SabeRLight-” Volek.

– Onko pullo myynnissä, tiedusteli TSM:n Enzo ”Timado” Gianoli.

24-vuotias pelaaja oli pyytänyt vessataukoa paras kolmesta -sarjan ratkaisevan pelin 55. minuutilla. PGL:n tuomari tyrmäsi pyynnön vedoten sääntöihin.

DPC:n säännöt kieltävät suorasanaisesti vessatauot. Pelaajat eivät saa myöskään poistua kesken ottelun web-kameran kuvasta. Molempien sääntöjen idea on estää huijaamista.

Monien mielestä PGL:n tuomari toimi kuten säännöissä sanotaan ja toimi oikein. Osa taas on sitä mieltä, että säännöt eivät ole järkevät tai reilut, joten Lepko toimi oikein tuodessaan asian julki.

Vessatauon kiellettyään tuomari suositteli pelaajaa turvautumaan pulloon. Lepko tarttui tuumasta toimeen. Vain neljä minuuttia pelin chatissa käydyn vessakeskustelun jälkeen Lepkon edustama Tundra Esports varmisti 2–1-voiton Into The Breachista.

Lepko myönsi myöhemmin Twitterissä tienneensä säännöstä, mutta pyytäneensä taukoa ollessaan vessatauon tarpeessa.

– Käyn vessassa ennen jokaista ottelua, mutta join niin paljon vettä, että pitkään kestäneen pelin aikana tuli tarve. Olen pahoillani kuvan jakamisesta, mutta olin turhautunut tilanteeseen, Lepko pahoitteli päivää myöhemmin.

Kuvaa pissapullostaan hän ei ole kuitenkaan poistanut.

Lepkon edustama Tundra Esports on Dota 2:n hallitseva maailmanmestari voitettuaan The Internationalin näytöstyyliin syksyllä 2022. DPC-huippuliigan uudella kaudella joukkue on voittanut kolme neljästä ottelusta.