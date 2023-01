Valorantin vuoden ensimmäisen ison turnauksen formaatti ei ole kaikkien mieleen.

Suositun räiskintäpelin Valorantin vuoden 2023 MM-sarja alkaa helmikuussa Brasiliasta, johon matkaavat kaikki 30 kumppanijoukkuetta sekä kaksi kiinalaisedustajaa.

Pelin kaikkien aikojen suurin kansainvälinen turnaus (VCT LOCK//IN São Paulo) on jo aiheuttanut ihmettelyä ennen ensimmäistäkään ottelua, kun Riot Games paljasti turnausformaatin ja ottelukaavion.

Turnauksen 32 osallistujaa on sijoitettu perinteiseen pudotuspelikaavioon, jossa matka päättyy tappioon. Jo ensimmäisellä kierroksella nähdään fanisuosikkeja iskemässä yhteen, kun tarjolla on ottelupareja kuten Fnatic–Sentinels, Cloud9–PaperRex ja Na’Vi–KRÜ Esports.

Brutaali kerrasta poikki -turnausformaatti on suututtanut useiden joukkueiden edustajia ja monet fanit. Syynä on se, että Brasiliassa pelattava turnaus on ensimmäinen, jossa joukkueet eri puolilta maailmaa iskevät yhteen ensimmäistä kertaa kuukausiin.

– Lennä Brasiliaan, jossa sinulla ei ole mitään tietoa vastustajasta, koska siellä pelataan ensimmäistä kertaa uudella metalla (pelitavalla) ja vielä kerrasta poikki -formaatilla. Täysin paska tapa potkaista vuosi käyntiin, NRGn valmentaja Chet Singh purki pettymystään Twitterissä.

– Puolet joukkueista on eliminoitu ensimmäisen kierroksen jälkeen. Karua puolentoista kuukauden harjoittelun jälkeen. Kuulostaa siltä, että hyvä tavoite tähän turnaukseen on selvitä ensimmäisestä ottelusta, kirjoitti puolestaan Na’Vin kapteeni Kyrylo ”ANGE1” Karaso.

Kansainvälisiä Valorant-turnauksia järjestetään vain muutamia vuodessa, mikä on lisännyt ärtymystä. Moni on kuitenkin muistuttanut formaatin johtavan siihen, että jokaisessa ottelussa on kova panos. Se tuo lisäjännitystä katsojille.

– Sydämeni ei ole valmis kerrasta poikki -pudotuspelejä varten, voivotteli eräs fani.

– Jännittävää, mutta harmittaa että osa matkaa niin kauas pelatakseen vain yhden ottelun.

Riot on jo vahvistanut peluuttavansa vuoden muut MM-sarjaan kuuluvat turnaukset siten, että pudotuspeleissä käytetään kaksoiseliminaatiota. Sen kohdalla pelit päättyvät vasta toiseen tappioon.

Brasiliassa pelataan 13.2.–4.3. Suomalaisista mukana ovat Nikita ”derke” Sirmitev (Fnatic), Elias ”Jamppi” Olkkonen (Team Liquid), Aaro ”hoody” Peltokangas (Giants) ja Santeri ”BONECOLD” Sassi (Team Vitality).